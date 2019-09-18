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Антикоррупционный суд разрешил задержать разыскиваемого фигуранта "Роттердама +"

Среда, 18 сентября 2019, 17:24

Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокуроров САП.

Суд разрешил задержать Бутовского и привести его для рассмотрения ходатайства об аресте.

Таким образом, ВАС отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте сотрудника НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Что было раньше: 14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Предыстория:

  • В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
  • Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

Украинская правда
Темы: экономикаАнтикоррупционный суд
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