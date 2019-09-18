Антикоррупционный суд разрешил задержать разыскиваемого фигуранта "Роттердама +"
Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.
Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокуроров САП.
Суд разрешил задержать Бутовского и привести его для рассмотрения ходатайства об аресте.
Таким образом, ВАС отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте сотрудника НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
Что было раньше: 14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
Предыстория:
- В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.
- Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
- НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
- Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.