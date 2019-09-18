Антикоррупционный суд разрешил задержать разыскиваемого фигуранта "Роттердама +"

Высший антикоррупционный суд заочно позволил задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЕКП Владимира Бутовского.

Источник: сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детали: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокуроров САП.

Суд разрешил задержать Бутовского и привести его для рассмотрения ходатайства об аресте.

Таким образом, ВАС отменил постановление следственной судьи Соломенского районного суда Киева, которая отказала в заочном аресте сотрудника НКРЕКП (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

Что было раньше: 14 августа Бутовского объявили в розыск. 21 августа суд отказался его арестовать.

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