Рябошапка уволил свою заместительницу Стрижевскую
Среда, 18 сентября 2019, 18:14
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анжелу Стрижевскую с должности своего заместителя.
Источник: сообщение Генпрокуратуры
Детали: В сообщении отмечается, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".
Эта статья определяет полномочия генпрокурора, в частности, назначение и увольнение прокуроров ГПУ и прокуроров на административные должности.
Приказ был подписан 18 сентября.
Стрижевская была назначена заместителем предыдущего генпрокурора Юрия Луценко в июле 2016 года.
Что было раньше: Рябошапка уволил других своих заместителей: главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука.
Украинская правда