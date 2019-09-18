Рябошапка уволил свою заместительницу Стрижевскую

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Среда, 18 сентября 2019, 18:14

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анжелу Стрижевскую с должности своего заместителя.

Источник: сообщение Генпрокуратуры

Детали: В сообщении отмечается, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".

Эта статья определяет полномочия генпрокурора, в частности, назначение и увольнение прокуроров ГПУ и прокуроров на административные должности.

Приказ был подписан 18 сентября.

Стрижевская была назначена заместителем предыдущего генпрокурора Юрия Луценко в июле 2016 года.

Что было раньше: Рябошапка уволил других своих заместителей: главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Рябошапка


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