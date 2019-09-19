Пожежа в "Токіо стар": прокуратура повідомила про підозру головному інженеру готелю
Прокуратура Одещини спільно з ГУНП повідомили про підозру у порушенні вимог пожежної безпеки головному інженеру готелю "Токіо-Стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб.
Джерело: прес-служба прокуратури Одеської області.
Деталі: Правоохоронці стверджують, що з 2009 року цей громадянин фактично відповідав за справність систем та підбір для роботи осіб, які мали ремонтувати сантехнічне і електричне обладнання. Керував роботою цих осіб.
Як вказують в прокуратурі, в липні цього року у готелі неодноразово спрацьовувати автомати захисту електрообладнання, однак заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення вжито не було. Унаслідок цього через пожежу у серпні в готелі загинули люди.
Згідно із повідомленням, разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі. У своїй діяльності вказані особи підпорядковувалися безпосередньо власникам закладу.
Прокуратура вказує, що відповідно до інформації з перевірок органів Державної служби з надзвичайних ситуацій господарська діяльність закладу роками велася з суттєвими порушеннями пожежної безпеки, та у 2012 році через це роботу готелю було зупинено.
Упродовж 2013 - 2018 років, щоб завадити перевіркам контролюючих органів та припиненню незаконної діяльності готелю, власниками здійснено низку правочинів з метою забезпечення діяльності цього закладу під виглядом нових суб’єктів господарювання.
Передісторія:
- У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
- За даними місцевої влади, серед загиблих було двоє жителів Одеської області, двоє киян, житель Дніпра та громадянка Австралії. Пізніше стало відомо, що донька загиблої австралійки вимагає від власника готелю виплати компенсації у розмірі 1 мільйона доларів.
- Поліція розглядала версії можливого факту вбивства, підпалу з метою приховування злочину, порушення правил пожежної безпеки та необережного використання вогню жителями готелю. Зупинились на останній.
- Родини загиблих під час пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" отримають по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. 50 тисяч гривень буде надано госпіталізованим.
- Власник готелю Вадим Чорний відмовився надати компенсації родичам жертв та самим постраждалим, оскільки не вважає себе винуватцем пожежі.
- Пізніше обласна прокуратура повідомила про підозру другому власнику готелю "Токіо Стар".
- 13 вересня адміністратора готелю Ірину Паровик відправили на місяць в СІЗО без права внесення застави.
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