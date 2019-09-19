Пожар в "Токио Стар": прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля
Прокуратура Одесской области совместно с ГУНП сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности главному инженеру отеля "Токио-Стар", где во время пожара погибли 9 человек.
Источник: пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Детали: Правоохранители утверждают, что с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование. Руководил работой этих лиц.
Как указывают в прокуратуре, в июле этого года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения приняты не были. В результате из-за пожара в августе в отеле погибли люди.
Согласно сообщению, вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.
Прокуратура указывает, что согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работа отеля была остановлена.
В течение 2013 - 2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.
Предыстория:
- В ночь с 16 на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар" на улице Водопроводной произошел пожар. Девять человек погибли и еще десять были госпитализированы.
- По данным местных властей, среди погибших было двое жителей Одесской области, двое киевлян, житель Днепра и гражданка Австралии. Позже стало известно, что дочь погибшей австралийки требует от владельца отеля выплаты компенсации в размере 1 миллиона долларов.
- Полиция рассматривала версии возможного факта убийства, поджога с целью сокрытия преступления, нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного использования огня жителями отеля. Остановились на последней.
- Семьи погибших при пожаре получат по 100 тысяч гривен материальной помощи. 50 тысяч гривен получат госпитализированные.
- Владелец отеля Вадим Черный отказался предоставить компенсации родственникам жертв и самим пострадавшим, поскольку не считает себя виновником пожара.
- Позже областная прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу "Токио Стар".
- 13 сентября администратора гостиницы Ирину Паровик отправили на месяц в СИЗО без права внесения залога.
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