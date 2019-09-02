Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Матіос попрощався з посадою: "Честь маю"

Понеділок, 2 вересня 2019, 14:01

Джерело: Facebook-сторінка Анатолія Матіоса

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, якого 2 вересня звільнив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, попрощався з колегами і відомством.

Дослівно: "Єдине, що хочу сказати - це велике спасибі всім, хто був та служив зі мною поряд! 
Тим офіцерам, хто всі ці п‘ять років війни ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури!  Колеги та офіцери, дякую вам! Честь маю".

Деталі: Матіос згадав про перстень царя Соломона із написом "І це мине". За його словами, він завжди у житті і кар‘єрі пам’ятав про ці слова.

Крім того, він опублікував лист від Міноборони з підписом міністра Андрія Загороднюка до генпрокурора Рабошапки, згідно з яким, Матіоса мають направили у розпорядження міністерства до вирішення  питання щодо його подальшої військової служби.

Що було раніше: 2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонується ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо: 

  • 29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором. 

Знати більше: Ліквідувати не можна реформувати. Що не так з прокуратурою Матіоса

Рябошапка пообіцяв Україні Римський статут і перехідне правосуддя. Що це таке

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ГенпрокуратураРябошапкаМатіосзвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, що Пригожину "світить" від 12 до 20 років тюрми
Це лише початок: в Україні відкриють представництво МКС
Генпрокурор Костін: Путін тепер підозрюваний, за кордоном його можуть арештувати
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: