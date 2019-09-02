Матіос попрощався з посадою: "Честь маю"

Джерело: Facebook-сторінка Анатолія Матіоса

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, якого 2 вересня звільнив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, попрощався з колегами і відомством.

Дослівно: "Єдине, що хочу сказати - це велике спасибі всім, хто був та служив зі мною поряд!

Тим офіцерам, хто всі ці п‘ять років війни ніс величезний тягар служби у лавах військової прокуратури! Колеги та офіцери, дякую вам! Честь маю".

Деталі: Матіос згадав про перстень царя Соломона із написом "І це мине". За його словами, він завжди у житті і кар‘єрі пам’ятав про ці слова.

Крім того, він опублікував лист від Міноборони з підписом міністра Андрія Загороднюка до генпрокурора Рабошапки, згідно з яким, Матіоса мають направили у розпорядження міністерства до вирішення питання щодо його подальшої військової служби.

Що було раніше: 2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Ще на посаді заступника голови Офісу президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції загалом.

29 серпня президент Володимир Зеленський вніс проект закону №1032, яким пропонується ліквідувати військову прокуратуру, зменшити штат прокуратури і зупинити діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо:

29 серпня в перший день роботи нового парламенту депутати проголосували за призначення Руслана Рябошапки новим генеральним прокурором.

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