Соратниця Саакашвілі мітить у заступниці міністра юстиції

Джерело: декларація Валерії Коломієць

Адвокат Валерія Коломієць подала декларацію кандидата на посаду заступника міністра юстиції.

Деталі: Документ був оприлюднений у Єдиному державному реєстрі декларацій о 12 годині 2 вересня.

Валерія Коломієць на парламентських виборах 2019 року балотувалась до Верховної Ради за списком партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

Колишній президент Грузії та глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, коли представляв Коломієць у телеефірі, сказав, що вона "витягнула його з в’язниці". Адвокат захищала Саакашвілі, коли політика підозрювали у сприянні учасникам злочинних організацій.

Також Коломієць представляє у суді іншого соратника Саакашвілі – Давида Сакварелідзе, обвинуваченого у незаконному перетині кордону.

Коломієць і Сакварелідзе

У декларації адвокат вказала лише 22 635 гривень заробітку за 2018 рік. Інших доходів вона не задекларувала. Водночас, Коломієць має власне адвокатське бюро у Львові, там же володіє квартирою.

Грошові накопичення кандидатки у міністерство – 257 тисяч гривень і 7 тисяч доларів готівкою.

Коломієць – 32 роки, вона родом зі Львова, вивчала правознавство у ЛНУ імені Івана Франка. З 2012 року має адвокатське свідоцтво.

Що було раніше: "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" у 2019 році брав участь у парламентських виборах, але не зміг вибороти жодного мандату, набравши менше одного відсотка підтримки.

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