Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні

П'ятниця, 20 вересня 2019, 04:20

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера

Дослівно: "За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку", щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу."

Нагадаємо:

  • 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.
  • В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.
  • Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку. 
  • Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку

Передісторія:

  • 20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
  • Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".
  • 21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".
  • Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.
  • Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.

Теми: ЗеленськийПриватКоломойськийСШАпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
60 тисяч тонн агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Зеленський: Посилюємо захист портів, РФ б’є по інфраструктурі "зернової угоди"
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: