Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0 — Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019

Дослівно: "За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку", щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу."

Нагадаємо:

10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.

В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.

Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку

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