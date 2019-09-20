Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 04:20

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера

Дослівно: "За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку", щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу."

Нагадаємо:

  • 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.
  • В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.
  • Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку. 
  • Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку

Передісторія:

  • 20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
  • Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".
  • 21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".
  • Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.
  • Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.

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Теми: Зеленський Приват Коломойський США президент


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