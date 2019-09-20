Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні
Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.
Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера
In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0— Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019
Дослівно: "За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного "компромісу" щодо "Приватбанку", щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу."
Нагадаємо:
- 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.
- В інтерв'ю Financial Times рем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.
- Пізніше Гончарук спростував інформацію щодо переговорів уряду з олігархом Ігорем Коломойським щодо Приватбанку.
- Ще на початку червня президент Володимир Зеленський на зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявляв, що не планує виступати на боці колишніх власників Приватбанку
Передісторія:
- 20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
- Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".
- 21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".
- Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.
- Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.