Жодного компромісу щодо Приватбанку – екс-посол США в Україні

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що компроміс між українською владою та олігархом Ігорем Коломойський може підірвати підтримку президента Володимира Зеленського на Заході.

Джерело: "Голос Америки" із посиланням на Twitter Пайфера

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0