Никакого компромисса по Приватбанку – экс-посол США в Украине

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что компромисс между украинской властью и олигархом Игорем Коломойский может подорвать поддержку президента Владимира Зеленского на Западе.

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на Twitter Пайфера

In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0 — Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019

Дословно: "За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никакого "компромисса" по "Приватбанку", чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала."

Напомним:

10 сентября олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой

В интервью Financial Times премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Позже Гончарук опроверг информацию о переговорах правительства с олигархом Игорем Коломойским по Приватбанку.

Еще в начале июня президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Предыстория: