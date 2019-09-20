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Никакого компромисса по Приватбанку – экс-посол США в Украине

Пятница, 20 сентября 2019, 04:20

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что компромисс между украинской властью и олигархом Игорем Коломойский может подорвать поддержку президента Владимира Зеленского на Западе.

Источник: "Голос Америки" с ссылкой на Twitter Пайфера

Дословно: "За первые месяцы на посту Владимир Зеленский наработал серьезный политический капитал и в Украине, и среди друзей Киева на Западе, включая МВФ. Он должен осторожно обращаться с Коломойским (например, никакого "компромисса" по "Приватбанку", чтобы не растерять значительную часть этого политического капитала."

Напомним:

  • 10 сентября олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой
  • В интервью Financial Times премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.
  • Позже Гончарук опроверг информацию о переговорах правительства с олигархом Игорем Коломойским по Приватбанку.
  • Еще в начале июня президент Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не планирует выступать на стороне бывших владельцев Приватбанка.

Предыстория:

  • 20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
  • Про Коломойского Зеленский сказал, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
  • 21 июня Коломойский в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеются в виду ограничения Высокого суда Лондона на расходы) может покрасить ларек".
  • Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского. Во время избирательной кампании в команде Зеленского в качестве кандидата в президенты работали охрана и юрист олигарха.
  • Совладелец канала "1+1" Коломойский охарактеризовал свои отношения с Зеленским как "очень хорошие". По его словам, они стали таковыми в результате последних 7 лет общения на фоне производства контента студии "Квартал 95" на телеканале олигарха.

Темы: ЗеленскийПриватКоломойскийСШАпрезидент
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