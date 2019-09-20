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Турчинов програв суд проти журналістів через розслідування щодо обмінників

П'ятниця, 20 вересня 2019, 13:00

Верховний суд відхилив позов Турчинова, колишнього Секретаря РНБО проти журналістів Bihus.Info щодо розслідування про обмінники, в якому він фігурував.

Джерело: Bihus.Info.

Деталі: Судовий процес проти журналістів за позовом Турчинова через сюжет Надії Бурдєй "Обмінники "Турчинова-Лук'янчука" уникають податківців", що тривав понад 2 роки, завершився.

Дослівно в постанові суду: "Рішення Печерського районного суду м. від 17 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 04 квітня 2019 року скасувати. У задоволенні позову Турчинова О.В. до приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс", Бігуса Д.С., Бурдєй Н.В. , приватного товариства "Українська правда" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування поширеної недостовірної інформації – відмовити".

В сюжеті повідомляється, що мережа з понад тисячі пунктів обміну валют, що належить наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова особам, не здає податкову звітність.

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень п’ятого президента України Петра Порошенка.
  • 19 травня Порошенкоприйняв відставку Турчинова.
  • 28 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка.

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Теми: ЗМІТурчиновсуд
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