Турчинов програв суд проти журналістів через розслідування щодо обмінників

Верховний суд відхилив позов Турчинова, колишнього Секретаря РНБО проти журналістів Bihus.Info щодо розслідування про обмінники, в якому він фігурував.

Джерело: Bihus.Info.

Деталі: Судовий процес проти журналістів за позовом Турчинова через сюжет Надії Бурдєй "Обмінники "Турчинова-Лук'янчука" уникають податківців", що тривав понад 2 роки, завершився.

Дослівно в постанові суду: "Рішення Печерського районного суду м. від 17 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 04 квітня 2019 року скасувати. У задоволенні позову Турчинова О.В. до приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс", Бігуса Д.С., Бурдєй Н.В. , приватного товариства "Українська правда" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування поширеної недостовірної інформації – відмовити".

В сюжеті повідомляється, що мережа з понад тисячі пунктів обміну валют, що належить наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова особам, не здає податкову звітність.

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