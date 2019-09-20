Турчинов програв суд проти журналістів через розслідування щодо обмінників
Верховний суд відхилив позов Турчинова, колишнього Секретаря РНБО проти журналістів Bihus.Info щодо розслідування про обмінники, в якому він фігурував.
Джерело: Bihus.Info.
Деталі: Судовий процес проти журналістів за позовом Турчинова через сюжет Надії Бурдєй "Обмінники "Турчинова-Лук'янчука" уникають податківців", що тривав понад 2 роки, завершився.
Дослівно в постанові суду: "Рішення Печерського районного суду м. від 17 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 04 квітня 2019 року скасувати. У задоволенні позову Турчинова О.В. до приватного акціонерного товариства "Телерадіокомпанія Люкс", Бігуса Д.С., Бурдєй Н.В. , приватного товариства "Українська правда" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування поширеної недостовірної інформації – відмовити".
В сюжеті повідомляється, що мережа з понад тисячі пунктів обміну валют, що належить наближеним до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук'янчука і голови РНБО Олександра Турчинова особам, не здає податкову звітність.
Нагадаємо:
- Секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку 17 травня. Він пов’язав таке рішення з припиненням повноважень п’ятого президента України Петра Порошенка.
- 19 травня Порошенкоприйняв відставку Турчинова.
- 28 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка.