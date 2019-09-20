Турчинов проиграл суд против журналистов из-за расследования об обменниках
Верховный суд отклонил иск Турчинова, бывшего Секретаря СНБО против журналистов Bihus.Info касательно расследования об обменниках, в котором он фигурировал.
Источник: Bihus.Info.
Детали: Судебный процесс против журналистов по иску Турчинова из-за сюжета Надежды Бурдей "Обменники "Турчинова-Лукъянчука" избегают налоговиков", который длился более 2 лет, завершился.
Дословно в постановлении суда: "Решение Печерского районного суда м. От 17 мая 2018 года и постановление Киевского апелляционного суда от 4 апреля 2019 отменить. В удовлетворении иска Турчинова А.В. к частному акционерному обществу "Телерадиокомпания Люкс", Бигуса Д.С., Бурдей Н.В. , Частного общества "Украинская правда" о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении распространенной недостоверной информации - отказать".
В сюжете сообщается, что сеть из более чем тысячи пунктов обмена валют, которая принадлежит приближенным к нардепу "Народного фронта" Руслану Лукьянчуку и председателю СНБО Александру Турчинову лицам, не сдает налоговую отчетность.
Напомним:
- Секретарь СНБО Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий пятого президента Украины Петра Порошенко.
- 19 мая Порошенко принял отставку Турчинова.
- 28 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка.