Богдан пригрозив "слугам народу" скасуванням мажоритарки

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 16:21

Керівник офісу президента Андрій Богдан під час закритої зустрічі фракції "Слуга народу" пригрозив депутатам-мажоритарникам, що виборчу мажоритарну систему скасують.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: Найбільша фракція українського парламенту "Слуга народу" щотижня проводить велике засідання фракції у виставковому центрі "Парковий", куди приходять всі депутати, спікер ВР Дмитро Разумков та перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Спеціальними гостями засідань "СН" є президент, прем’єр-міністр, окремі міністри та керівництво Офісу президента. 

Якщо Зеленський присутній на фракції, засідання перетворюється у "відкритий мікрофон", коли депутати ставлять президенту свої запитання. 

Нардеп від "СН" розповів "Українській правді", що під час таких зустрічей деякі нардепи "поважно і компліментарно" говорять до президента, а деякі ставлять "робочі питання". 

Пряма мова мажоритарника від "СН": "Мажоритарники запитували, що буде із субвенціями. Богдан увімкнув мікрофон і хамовито відповів, що "мажоритарки більше не буде". На тій зустрічі навіть хтось вигукнув у бік президії: перестаньте робити з нас стадо баранів".

Що було раніше: Це не перший конфлікт у фракції. Зокрема, 19 вересня Рада провалила законопроект, який скасовує "правки Лозового" та дозволяє НАБУ і ДБР прослуховувати нардепів.

Після цього голова Верховної Ради Дмитро Разумков вичитав "слуг народу" і заявив, що вони його підставили. Незадоволені були таким рішенням і в Офісі президента. Зокрема, Богдан розлютився і кричав, що треба розпустити "слуг", а президент його заспокоював. 

Крім того нардепів обурили законопроекти, якими пропонувалося позбавляти мандата за невходження у фракцію та також за припинення членства у фракції. Після "бунту" у "Слузі народу" депутати почали доопрацювати законопроекти.

Знати більше: Слуги (не)народу. Як Офіс президента намагається контролювати свою ЗЕ!фракцію

Українська правда

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Теми: Богдан Слуга народу Зеленський Разумков Дмитро


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