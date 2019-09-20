Богдан пригрозил "слугам народа", что отменит мажоритарку
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Пятница, 20 сентября 2019, 16:21
Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" пригрозил депутатам-мажоритарщикам, что избирательную мажоритарную систему отменят.
Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"
Детали: Самая большая фракция украинского парламента "Слуга народа" еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре "Парковый", куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
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