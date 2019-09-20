Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан пригрозил "слугам народа" отменой мажоритарки

Пятница, 20 сентября 2019, 16:21
Богдан пригрозил слугам народа отменой мажоритарки

Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" пригрозил депутатам-мажоритарщикам, что избирательную мажоритарную систему отменят.

Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: Самая большая фракция украинского парламента "Слуга народа" еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре "Парковый", куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Специальными гостями заседаний "СН" является президент, премьер-министр, отдельные министры и руководство Офиса президента.

Если Зеленский присутствует на фракции, заседание превращается в "открытый микрофон", когда депутаты ставят президенту свои вопросы.

Нардеп от "СН" рассказал "Украинской правде", что во время таких встреч некоторые нардепы "важно и комплиментарно" говорят к президенту, а некоторые ставят "рабочие вопросы".

Прямая речь мажоритарщика от "СН": "Мажоритарщики спрашивали, что будет с субвенциями. Богдан включил микрофон и хамски ответил, что "мажоритарки больше не будет". На той встрече даже кто-то воскликнул в сторону президиума: перестаньте делать из нас стадо баранов".

Что было раньше: Это не первый конфликт во фракции. В частности, 19 сентября Рада провалила законопроект, который отменяет "правки Лозового" и позволяет НАБУ и ГБР прослушивать нардепов.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вычитал "слуг народа" и заявил, что они его подставили. Недовольны были таким решением и в Офисе президента. В частности, Богдан разозлился и кричал, что надо распустить "слуг", а президент его успокаивал.

Кроме того нардепов возмутили законопроекты, которыми предлагалось лишать мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции. После "бунта" в "Слуге народа" депутаты начали доработать законопроекты.

Знать больше: Слуги (не) народа. Как Офис президента пытается контролировать свою ЗЕ!Фракцию

Темы: БогданСлуга народаЗеленскийРазумков Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: