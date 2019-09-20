Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" пригрозил депутатам-мажоритарщикам, что избирательную мажоритарную систему отменят.

Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: Самая большая фракция украинского парламента "Слуга народа" еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре "Парковый", куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Специальными гостями заседаний "СН" является президент, премьер-министр, отдельные министры и руководство Офиса президента.

Если Зеленский присутствует на фракции, заседание превращается в "открытый микрофон", когда депутаты ставят президенту свои вопросы.

Нардеп от "СН" рассказал "Украинской правде", что во время таких встреч некоторые нардепы "важно и комплиментарно" говорят к президенту, а некоторые ставят "рабочие вопросы".

Прямая речь мажоритарщика от "СН": "Мажоритарщики спрашивали, что будет с субвенциями. Богдан включил микрофон и хамски ответил, что "мажоритарки больше не будет". На той встрече даже кто-то воскликнул в сторону президиума: перестаньте делать из нас стадо баранов".

Что было раньше: Это не первый конфликт во фракции. В частности, 19 сентября Рада провалила законопроект, который отменяет "правки Лозового" и позволяет НАБУ и ГБР прослушивать нардепов.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вычитал "слуг народа" и заявил, что они его подставили. Недовольны были таким решением и в Офисе президента. В частности, Богдан разозлился и кричал, что надо распустить "слуг", а президент его успокаивал.

Кроме того нардепов возмутили законопроекты, которыми предлагалось лишать мандата за невхождение во фракцию и также за прекращение членства во фракции. После "бунта" в "Слуге народа" депутаты начали доработать законопроекты.

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