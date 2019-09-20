Богдан пригрозил "слугам народа", что отменит мажоритарку

1700 просмотров
Пятница, 20 сентября 2019, 16:21

Руководитель офиса президента Андрей Богдан во время закрытой встречи фракции "Слуга народа" пригрозил депутатам-мажоритарщикам, что избирательную мажоритарную систему отменят.

Источник: собеседник "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: Самая большая фракция украинского парламента "Слуга народа" еженедельно проводит большое заседание фракции в выставочном центре "Парковый", куда приходят все депутаты, спикер ВР Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Дополняется...

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В ОП официально анонсировали встречу Зеленского с Трампом
Глава МЗС: Выборы на Донбассе возможны только по законам Украины, никаких "ЛНР" или "ДНР"
Из-за промашки "слуг народа" Богдан кричал, а Зеленский разбирался
Суд отпустил предполагаемых организаторов громких убийств
Все новости
еда

Как упорядочить холодильник, чтобы держать еду свежей

здоровье

Можно ли беременной женщине пить алкоголь и как это сказывается на ребенке

исследование

Почему нам нужно писать от руки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів