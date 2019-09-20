"Мінера" мосту Метро арештували, застава – майже 300 тисяч

Суд арештував "мінера" мосту Метро ветерана ООС Олексія Белька на 2 місяці, з альтернативою застави 288 150 гривень.

Відповідне рішення ухвалила на засіданні 20 вересня суддя Юлія Іваніна.

Таким чином Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і не відпустив Белька на поруки глави МВС Арсена Авакова, народної депутатки Яни Зінкевич і начальника департамента поліції "КОРД" Миколи Путія.

"Застосувати відносно Белька Олексія Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у київському ізоляторі строком на 60 днів. Визначити підозрюваному заставу у розмірі 288 тисяч 150 гривень", – зачитала ухвалу суддя.

У разі ж внесення застави Белько крім стандартних зобов’язань (прибувати на виклики до слідчого, до суду та прокурора, не відлучатися з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти про зміну місця проживання), повинен буде пройти лікування від наркотичної/алкогольної залежності, докласти сил до пошуку роботи, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет стеження.

Обгрунтовуючи клопотання про арешт, прокурор Денис Спесивцев наголошував, що Белька підозрюють за вчиненні тяжкого злочину. Він окреслив ризики того, що Белько може ухилятися від розслідування: не має постійного місця проживання у Києві, ніде не працює, не має засобів для того, щоб знімати житло, може мати незаконну зброю.

На уточнююче запитання, прокурор підтвердив, що на даний час слідство не володіє інформацією, що Белько має якісь психічне захворювання, це може встановити лише експертиза.

Сторона захисту наголошувала на тому, що Белько був у відчаї, хотів привернути увагу до своїх проблем. За словами адвоката, підозрюваний у 2014 році виїхав з Криму, три роки провів у гарячих точках зони АТО, а загалом 6 років прослужив у Збройних силах України, не отримав реабілітаційну допомогу, не зміг влаштуватися на роботу.

Сам Белько вкотре вибачився перед киянами за незручності, запевнив, що не мав злого умислу. Запевнив, що не збирається нікуди тікати.

У перерві засідання, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що "зовсім не вживає алкоголю і наркотиків". За його словами, 18 вересня він вживав наркотичні речовини, тому що нібито за ним стежили.

Як зазначає прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, прокурор виступив проти поруки обґрунтовуючи тим, що жоден із поручителів особисто не знайомий з підозрюваним та "не може забезпечити усунення ризиків вчинення ним нових злочинів".

Лише Зінкевич висловила у суді згоду за свій кошт орендувати йому житло. Представник Авакова та командир спецпідрозділу "КОРД" не взяли на себе такі зобов’язання, посилаючись на те, що це вже зробила Зінкевич.

"Проте на питання прокурора, де підозрюваний буде ночувати цієї ночі, якщо суд його випустить, відповіді ми не отримали", – зазначила Максимець.

Стосовно можливого оскарження нинішнього рішення суду прокуратура визначиться після ознайомлення з його повним текстом.

Передісторія:

Увечері 18 вересня озброєний чоловік заїхав на міст Метро і погрожував його підірвати. Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. Рух метрополітену від станції "Хрещатик" до "Лісової" був паралізований майже 5 годин.

"Мінером" виявився 42-річний уродженець кримського смт Форос колишній військовий Олексій Белько.

Через кілька годин Белька вдалося затримати. В результаті спецоперації ніхто не постраждав. Белька затримали з карабіном і помповою рушницею. Він влучив у дрон з помпової рушниці. Вибухівки при собі у ветерана не було. Одна з рушниць була зареєстрованою.

Бельку оголосили підозру за статтями 296 та 259 (хулігантство і неправдиве повідомлення про мінування). Санкція статтей передбачає покарання від штрафу до побавлення волі до 8 років.

Столичний мер Віталій Кличко зазначав, що "мінер" мосту був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. У ветерана взяли необхідні біологічні зразки для аналізів.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка