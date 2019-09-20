"Минера" моста Метро арестовали, залог – почти 300 тысяч

Суд арестовал "минера" моста Метро ветерана ООС Алексея Белько на 2 месяца, с альтернативой залога 288 150 гривен.

Соответствующее решение приняла на заседании 20 сентября судья Юлия Иванина.

Таким образом Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и не отпустил Белько на поруки главы МВД Арсена Авакова, народного депутата Яны Зинкевич и начальника департамента полиции "КОРД" Николая Путия.

"Применить относительно Белько Алексея Николаевича меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском изоляторе сроком на 60 дней. Определить подозреваемому залог в размере 288 тысяч 150 гривен", - зачитала решение судья.

В случае же внесения залога Белько кроме стандартных обязательств (прибывать на вызовы к следователю, в суд, не отлучаться из населенного пункта, в котором проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места жительства), должен будет пройти лечение от наркотической/алкогольной зависимости, приложить сил на поиск работы, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет слежения.

Обосновывая ходатайство об аресте, прокурор Денис Спесивцев подчеркивал, что Белько подозревают в совершении тяжкого преступления. Он очертил риски того, что Белько может уклоняться от расследования: не имеет постоянного места жительства в Киеве, нигде не работает, не имеет средств, чтобы снимать жилье, может иметь незаконное оружие.

На уточняющий вопрос, прокурор подтвердил, что в настоящее время следствие не располагает информацией, есть ли у Белько какое-то психическое заболевание, это может установить только экспертиза.

Сторона защиты отмечала, что Белько был в отчаянии, хотел привлечь внимание к своим проблемам. По словам адвоката, подозреваемый в 2014 году выехал из Крыма, три года провел в горячих точках зоны АТО, а всего 6 лет прослужил в Вооруженных силах Украины, не получил реабилитационную помощь, не смог устроиться на работу.

Сам Белько еще раз извинился перед киевлянами за неудобства, заверил, что не имел злого умысла. Заверил, что не собирается никуда бежать.

В перерыве заседания, отвечая на вопрос журналистов заявил, что "совсем не употребляет алкоголя и наркотиков". По его словам, 18 сентября он употреблял наркотические вещества, потому что якобы за ним следили.

Как отмечает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, прокурор выступил против поруки обосновывая тем, что ни один из поручителей лично не знаком с подозреваемым и "не может обеспечить устранение рисков совершения им новых преступлений".

Только Зинкевич выразила в суде согласие за свой счет арендовать ему жилье. Представитель Авакова и командир спецподразделения "КОРД" не взяли на себя такие обязательства, ссылаясь на то, что это уже сделала Зинкевич.

"Однако на вопрос прокурора, где подозреваемый будет ночевать этой ночью, если суд его выпустит, ответа мы не получили", - отметила Максимец.

Относительно возможного обжалования нынешнего решения суда прокуратура определится после ознакомления с его полным текстом.

История вопроса:

Вечером 18 сентября вооруженный мужчина заехал на мост Метро и угрожал его взорвать.Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. Движение метрополитена от станции "Крещатик" до "Лесной" было парализовано почти 5 часов.

"Минером" оказался 42-летний уроженец крымского пгт Форос бывший военный Алексей Белько.

Через несколько часов Белько удалось задержать. В результате спецоперации никто не пострадал. Белько был задержан с карабином и помповым ружьем. Он сбил дрон из помпового ружья. Взрывчатки при себе у ветерана не было. Одно из ружей было зарегистрировано.

Белько было объявлено подозрение по статьям 296 и 259 (хулиганство и ложное сообщение о минировании). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до 8 лет.

Столичный мэр Виталий Кличко отмечал, что "минер" моста был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. У ветерана взяли необходимые биологические образцы для анализов.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника