Депутата Херсонської облради від БПП Євгена Рищука звинувачують у побитті депутата Олешківської райради Романа Чухалова, також під час бійки дісталося депутату Дніпровської райради Херсона Олександру Власову.

Про це повідомив юрист Масі Найєм у Facebook.

"Колишній депутат БПП, яка зараз Європейська Солідарність, той, на якого вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк, сьогодні вночі, п’яний, побив людину і погрожував убити друга Каті, який живе в Херсоні", - написав Найєм.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що Рищук – екс-депутат облради від БПП. Але згідно з сайтом Херсонської облради, Рищук досі входить до складу фракції Блоку Петра Порошенка.

На сайті поліції Херсонської області повідомляється про бійку на святкуванні дня села пізно ввечері 22 вересня.

"22 вересня близько 23:30 в "Єдиний центр 102" поліції Херсонщини зателефонував 37-річний житель м. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Прізвища у поліції не називають, але згідно з біографією Рищука, йому наразі 42 роки.

Місцевий журналіст Сергій Нікітенко повідомив УП, що бійка сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона.

"Відбулася бійка. Рищук побив місцевого депутата райради на сільському святі. Не знаю, скільки там усе те тривало, але подзвонили депутату Власову, щоб він приїхав, бо у селі п’яний Рищук і бійка. Він приїхав і йому теж дісталося", - сказав Нікітенко.

Сам Власов повідомив у Facebook, що нібито Рищук побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова.

"Північ. Дзвінок на телефон: "Саша, з селі Праві Саги, на святі Дня села, Женя Рищук (депутат обласної ради від БПП, один із замовників вбивства Катерини Гандзюк) побив Романа Чухалова (депутат Олешківської райради). Терміново їдьте, тут п'яний натовп", - написав Власов.

Він додав, що за 20 хв був уже в селі.

"На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і посеред танцполу Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман в слідах побоїв. Зараз його забрали в приймальне відділення. На місце приїхали радники Гусєва, на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому всьому Рищука ніхто не опитав, і він продовжує гуляти на святі", - підсумував Власов.

Про те, що нібито Рищук побив людину повідомив і радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

"Терміново виїхав в Олешківський район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рищук, побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую постраждалого до лікарні", - написав він у Facebook.

Про те, що Рищук був присутній на святкуванні, свідчить його пост у соцмережі.

"З днем народження, Саги", - написав Рищук у Facebook і розмістив понад десяток фото.

У поліції відзначили, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини події.

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