Антикорупційний суд не зміг взятись за справу Єфремова
Вищий антикорупційний суд не розпочав розгляд справи про так звані "диктаторські закони 16 січня" через те, що вона може не відноситись до його компетенції.
Джерело: коментар "Українській правді" судді-спікера Катерини Сікори
Пряма мова: "У цій справі досудове розслідування здійснювалося не Національним антикорупційним бюро і не було закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
"Судова колегія ВАКС… вирішила звернутись до вирішення цього питання (направлення до іншого суду – УП) до Апеляційної палати".
Деталі: Екс-голову фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова разом із колишніми нардепами Сергієм Гордієнком ("Комуністична партія") і Олександром Стояном ("Партія регіонів") обвинувачують у зловживанні владою та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.
У вівторок, 24 вересня, Антикорупційний суд проводив підготовче засідання у справі. Судді вирішили внести подання до Апеляційної палати про направлення кримінального провадження з Антикорупційного до іншого суду.
Суддя-спікер пояснила, що рішення суду пов’язане зі змінами до законодавства, які нещодавно ухвалила Верховна Рада.
Ці зміни розмежовують підсудність корупційних справ і визначають, що серед справ, розслідування яких вже завершене, до компетенції новоствореного Вищого антикорупційного суду належать лише ті, якими займалось НАБУ та САП.
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Переісторія:
- 7 червня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд України.
- Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.
- Водночас, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягали, щоб за Вищим антикорупційним судом закріпили розгляд виключно справ, розслідуваних їхніми детективами та прокурорами.
- 5 вересня Вищий антикорупційний суд розпочав роботу.
- 18 вересня Верховна Рада прийняла зміни до закону "Про Вищий антикорупційний суд", які мають зменшити навантаження на суд.
- Зміни передбачають, що до Вищого антикорупційного суду будуть передавати лише ті старі справи, які розслідувало Національне антикорупційне бюро. При цьому кримінальні провадження, які були розпочаті після запуску ВАС, можуть передаватись до нього незалежно від органу, який проводив слідство.
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