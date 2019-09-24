Антикоррупционный суд не смог взяться за дело Ефремова

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Вторник, 24 сентября 2019, 13:56

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законах 16 января" из-за того, что она может не относиться к его компетенции.

Источник: комментарий "Украинской правде" судьи-спикера Екатерины Сикоры

Прямая речь: "Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (подсудности – УП) в Апелляционную палату".

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Детали: Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу.

Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко ("Коммунистическая партия") и Александром Стояном ("Партия регионов") обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.

Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Предыстория:

  • 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
  • Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.
  • В то же время, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивали, чтобы за Высшим антикоррупционным судом закрепили рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.
  • 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.
  • 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которые должны уменьшить нагрузку на суд.
  • Изменения предусматривают, что в Высший антикоррупционного суда будут передавать только те старые дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. При этом уголовные производства, которые были начаты после запуска ВАС, могут передаваться в него независимо от органа, который проводил следствие.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Ефремов Антикоррупционный суд


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