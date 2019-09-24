Антикоррупционный суд не смог взяться за дело Ефремова

Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законах 16 января" из-за того, что она может не относиться к его компетенции.

Источник: комментарий "Украинской правде" судьи-спикера Екатерины Сикоры

Прямая речь: "Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (направления в другой суд – УП) в Апелляционную палату".

"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

Детали: Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко ("Коммунистическая партия") и Александром Стояном ("Партия регионов") обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.

Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу. Судьи решили внести представление в Апелляционную палату о направлении уголовного производства с Антикоррупционного в другой суд.

Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.

Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что среди преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.

Знать больше: Замкнутая вертикаль. Что такое Высший антикоррупционный суд и почему его создания боятся политики?

Что известно о новом руководстве Антикоррупционного суда и когда он наконец заработает

Предыстория: