Антикоррупционный суд не смог взяться за дело Ефремова
Высший антикоррупционный суд не начал рассмотрение дела о так называемых "диктаторских законах 16 января" из-за того, что она может не относиться к его компетенции.
Источник: комментарий "Украинской правде" судьи-спикера Екатерины Сикоры
Прямая речь: "Судебная коллегия ВАКС... решила обратиться к решению этого вопроса (подсудности – УП) в Апелляционную палату".
"В этом деле досудебное расследование осуществлялось не Национальным антикоррупционным бюро и не было закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры".
Детали: Во вторник, 24 сентября, Антикоррупционный суд проводил подготовительное заседание по делу.
Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова вместе с бывшими нардепами Сергеем Гордиенко ("Коммунистическая партия") и Александром Стояном ("Партия регионов") обвиняют в злоупотреблении властью и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.
Судья-спикер объяснила, что решение суда связано с изменениями в законодательстве, которые недавно приняла Верховная Рада.
Эти изменения разграничивают подсудность коррупционных дел и определяют, что преступлений, расследование которых уже завершено, к компетенции нового Высшего антикоррупционного суда относятся только те, которыми занималось НАБУ и САП.
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Предыстория:
- 7 июня 2018 года Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины.
- Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.
- В то же время, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура настаивали, чтобы за Высшим антикоррупционным судом закрепили рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.
- 5 сентября Высший антикоррупционный суд начал работу.
- 18 сентября Верховная Рада приняла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде", которые должны уменьшить нагрузку на суд.
- Изменения предусматривают, что в Высший антикоррупционного суда будут передавать только те старые дела, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро. При этом уголовные производства, которые были начаты после запуска ВАС, могут передаваться в него независимо от органа, который проводил следствие.
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