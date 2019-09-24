Суд вкотре зняв арешт з "вертодрому Януковича": прокурор був не проти

Київський апеляційний суд Києва скасував арешт конгресно-виставкового центру "Парковий", який називають вертолітним майданчиком екс-президента Віктора Януковича.

Джерело: рішення суду від 5 вересня

Деталі: Суд скасував рішення від 5 квітня 2019 року, яким на "Парковий" наклали арешт та передали його для управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів.

На думку Київського апеляційного суду, прокуратура не довела, що "Паркови" має бути речовим доказом і пов’язаний з розслідуванням, яке стосується порушень під час його будівництва.

Також правоохоронці нібито не обґрунтували необхідність арешту, а у самому розслідуванні не повідомлено про підозру жодній особі.

Крім того, у судовому засіданні прокурор зазначив, що "актуальність накладення арешту на даний час вже втрачена".

"Українська правда" звернулась за поясненнями до прокуратури Києва. Там пообіцяли прокоментувати, однак на момент публікації не відповіли.

Власником "Паркового" є фірма "Амадеус Ко". Однак скаргу на арешт подала фінансова компанія "Ред пойнт фінанс". Вона заявила, що є кредитором "Амадеус Ко" за договором від 2013 року, а нерухомість власника "вертодрому" є забезпеченням цього договору.

Водночас, за даними держреєстру юридичних осіб, сама ФК "Ред пойнт фінанс" була зареєстрована на три роки пізніше укладання договору – у 2016 році. Інформації про її діяльність у мережі майже немає. На сайті компанії зазначена лише адреса та види послуг компанії. Там також розміщений аудиторський звіт на 2018 рік. У документі стверджується, що фірма була створена не у 2016, а у 2006 році.

УП звернулась за коментарем до власника компанії, однак він не став відповідати на питання телефоном і попросив надіслати запит.

Передісторія: