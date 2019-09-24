Суд в очередной раз снял арест с "вертодрома Януковича": прокурор был не против

Киевский апелляционный суд Киева отменил арест конгрессно-выставочного центра "Парковый", который называют вертолетной площадкой экс-президента Виктора Януковича.

Источник: решение суда от 5 сентября

Детали: Суд отменил решение от 5 апреля 2019 года, которым на "Парковый" наложили арест и передали его для управления Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

По мнению Киевского апелляционного суда, прокуратура не доказала, что "Парковый" должен быть вещественным доказательством и связан с расследованием, которое касается нарушений во время его строительства.

Также правоохранители якобы не обосновали необходимость ареста, а в самом расследовании не сообщаелось о подозрении ни одному человеку.

Кроме того, в судебном заседании прокурор отметил, что "актуальность наложения ареста на данное время уже утрачена".

"Украинская правда" обратилась за разъяснениями в прокуратуру Киева. Там пообещали прокомментировать, однако на момент публикации не ответили.

Владельцем "Паркового" является фирма "Амадеус Ко". Однако жалобу на арест подала финансовая компания "Ред пойнт финанс". Она заявила, что является кредитором "Амадеус Ко" по договору от 2013 года, а недвижимость владельца "вертодрома" является обеспечением этого договора.

В то же время, по данным госреестра юридических лиц, сама ФК "Ред пойнт финанс" была зарегистрирована на три года позже заключения договора – в 2016 году. Информации о ее деятельности в сети почти нет. На сайте компании указан только адрес и виды услуг компании. Там также размещен аудиторский отчет за 2018 год. В документе утверждается, что фирма была создана не в 2016, а в 2006 году.

УП обратилась за комментарием к директору компании, однако он не стал отвечать на вопрос по телефону и попросил прислать запрос.

Предыстория: