Зеленський з Меркель обговорили підготовку до зустрічі в Нормандському форматі

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Середа, 25 вересня 2019, 00:30

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувались щодо стану підготовки до зустрічі в Нормандському форматі.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Зустріч лідерів країн відбулась на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН. 

 

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувались щодо стану підготовки до зустрічі в Нормандському форматі.

Прес-служба Офісу президента

Зеленський  проінформував Меркель про ситуацію на Сході України та про зусилля української сторони у відновленні мосту в Станиці Луганській. 

Канцлер Німеччини підкреслила незмінність підтримки України зі свого боку задля встановлення миру на Сході та наголосила на важливості ретельної підготовки до Нормандської зустрічі. 

Нагадаємо:

  • В Нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • 13 вересня голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів Нормандського формату необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • Помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак розповів, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Українська правда

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Теми: Зеленський Меркель Франція Німеччина Росія


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