Зеленський з Меркель обговорили підготовку до зустрічі в Нормандському форматі

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувались щодо стану підготовки до зустрічі в Нормандському форматі.

Джерело: сайт Офісу президента

Деталі: Зустріч лідерів країн відбулась на полях 74-ї сесії Генасамблеї ООН.

Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель поспілкувались щодо стану підготовки до зустрічі в Нормандському форматі. Прес-служба Офісу президента

Зеленський проінформував Меркель про ситуацію на Сході України та про зусилля української сторони у відновленні мосту в Станиці Луганській.

Канцлер Німеччини підкреслила незмінність підтримки України зі свого боку задля встановлення миру на Сході та наголосила на важливості ретельної підготовки до Нормандської зустрічі.

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