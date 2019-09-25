Зеленский с Меркель обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате
Среда, 25 сентября 2019, 00:30
Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.
Источник: сайт Офиса президента
Детали: Встреча лидеров стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Востоке Украины и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.
Канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Востоке и подчеркнула важность тщательной подготовки к Нормандской встречи.
Напомним:
- В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
- В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
- 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- Помощник президента по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Украинская правда