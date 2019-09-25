Зеленский с Меркель обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Встреча лидеров стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате. Пресс-служба Офиса президента

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Востоке Украины и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Востоке и подчеркнула важность тщательной подготовки к Нормандской встречи.

Напомним: