Зеленский с Меркель обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Встреча лидеров стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате. Пресс-служба Офиса президента

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Востоке Украины и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Востоке и подчеркнула важность тщательной подготовки к Нормандской встречи.

Напомним:

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.

12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".

Помощник президента по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.