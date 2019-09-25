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Зеленский с Меркель обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате

Среда, 25 сентября 2019, 00:30

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.

Источник: сайт Офиса президента

Детали: Встреча лидеров стран состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

 

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель пообщались о состоянии подготовки к встрече в Нормандской формате.

Пресс-служба Офиса президента

Зеленский проинформировал Меркель о ситуации на Востоке Украины и об усилиях украинской стороны в восстановлении моста в Станице Луганской.

Канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки Украины со своей стороны для установления мира на Востоке и подчеркнула важность тщательной подготовки к Нормандской встречи.

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Помощник президента по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийМеркельнормандский форматДонбассРосcия
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