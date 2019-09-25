Гончарук обіцяє дослідити окремо кожну масштабну ДТП

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Середа, 25 вересня 2019, 14:28

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів створив спецгрупу, що вивчатиме причини масштабних дорожньо-транспортних подій в Україні.

Джерело: брифінг Гончарука після засідання уряду у середу.

Пряма мова: "Ми відреагували на доручення президента вжити заходів щодо посилення безпеки на дорогах. Знову ж таки, аварії, ви всі бачили. Президент не міг на це не відреагувати, тому що багато людей загинули. Це біда велика. Ми створили спеціальну групу, яка буде розслідувати ці аварії, які трапилися, в яких загинули багато людей, для того щоб зрозуміти їхні причини".

"Чи це проблема з ліцензуванням, чи це проблема з неналежно обладнаних транспортних засобів, чи це проблема з освітленням доріг. Ми хочемо зрозуміти, в чому конкретно була проблема".

"Я доручив міністру транспорту і інфраструктури до неділі цього тижня подати план роботи першочергових заходів, що ми можемо зробити як уряд, для того що подібні випадки траплялися якомога рідше, на скільки це можливо. Взагалі бажано щоб їх не було".

Передісторія:

  • Ввечері 22 вересня у Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, у результаті чого 9 осіб загинули, ще 11 отримали травми.
  • Це була друга подібна аварія за вихідні. 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині переповнена маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті 9 людей загинули та 4 отримали травми.
  • Також в ці дні трапилося ДТП на Київщині, в якому загинули 3 людини, і ДТП у Чернігові, де загинули 4 людини.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрів дороги ДТП


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