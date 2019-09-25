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Гончарук обещает исследовать каждое масштабное ДТП

Среда, 25 сентября 2019, 14:28

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров создал спецгруппу, которая будет изучать причины масштабных дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Источник: брифинг Гончарука после заседания правительства в среду.

Прямая речь: "Мы отреагировали на поручение президента принять меры по усилению безопасности на дорогах. Опять же, аварии, вы все видели. Президент не мог на это не отреагировать, потому что многие люди погибли. Это беда большая. Мы создали специальную группу, которая будет расследовать эти аварии, которые произошли, в которых погибли много людей, для того чтобы понять их причины".

"Или это проблема с лицензированием, или это проблема с ненадлежащим оборудованных транспортных средств, или это проблема с освещением дорог. Мы хотим понять, в чем конкретно была проблема".

"Я поручил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья на этой неделе представить план работы первоочередных мероприятий, мы можем сделать как правительство, для того что подобные случаи случались как можно реже, на сколько это возможно. Вообще желательно чтобы их не было".

Предыстория:

  • Вечером 22 сентября в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и автобуса, в результате чего 9 человек погибли, еще 11 получили травмы.
  • Это была вторая подобная авария за выходные. 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Одесской области переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате 9 человек погибли и 4 получили травмы.
  • Также в эти дни произошло ДТП на Киевщине, в котором погибли 3 человека, и ДТП в Чернигове, где погибли 4 человека.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровдорогиДТП
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