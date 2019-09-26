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У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет

Четвер, 26 вересня 2019, 06:40

Північноатлантичний альянс відкинув пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності, оскільки така ініціатива не заслуговує на довіру. 

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Речниця НАТО Оана Лунгеску порадила Росії знищити вже встановлені на своїй території ракети 9М729, щоб це можна було перевірити. 

Нагадаємо:

  • Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і багатьом іншим державам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

Передісторія: 

  • 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.
  • США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
  • 20 серпня Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. 
  • Президент Росії Володимир Путін скликав Раду безпеки і доручив підготувати "симетричну відповідь" на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.
  • 24 серпня Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.

Українська правда
Теми: НАТОПутінзброя
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