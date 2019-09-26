У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет

Північноатлантичний альянс відкинув пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності, оскільки така ініціатива не заслуговує на довіру.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Речниця НАТО Оана Лунгеску порадила Росії знищити вже встановлені на своїй території ракети 9М729, щоб це можна було перевірити.

Нагадаємо:

Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і багатьом іншим державам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.

Передісторія: