У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет
Четвер, 26 вересня 2019, 06:40
Північноатлантичний альянс відкинув пропозицію Росії ввести мораторій на розміщення ракет малої та середньої дальності, оскільки така ініціатива не заслуговує на довіру.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: Речниця НАТО Оана Лунгеску порадила Росії знищити вже встановлені на своїй території ракети 9М729, щоб це можна було перевірити.
Нагадаємо:
- Президент Росії Володимир Путін направив країнам-членам НАТО і багатьом іншим державам послання з пропозицією ввести мораторій на розгортання в Європі та інших регіонах ракет середньої і малої дальності.
Передісторія:
- 4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.
- США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду.
- 20 серпня Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.
- Президент Росії Володимир Путін скликав Раду безпеки і доручив підготувати "симетричну відповідь" на випробування у США крилатої ракети середньої дальності, здатної нести ядерний заряд.
- 24 серпня Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності, але не буде їх розміщувати, поки цього не зроблять Сполучені Штати.
Українська правда