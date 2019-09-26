В НАТО ответили на предложение Путина ввести мораторий на размещение ракет
Четверг, 26 сентября 2019, 06:40
Североатлантический альянс отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности, поскольку такая инициатива не заслуживает доверия.
Источник: Deutsche Welle
Детали: Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску посоветовала России уничтожить уже установлены на своей территории ракеты 9М729, чтобы это можно было проверить.
Напомним:
- Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и ряду других государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
Предыстория:
- 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.
- США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
- 20 августа Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.
- Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.
- 24 августа Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты.
Украинская правда