Североатлантический альянс отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности, поскольку такая инициатива не заслуживает доверия.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску посоветовала России уничтожить уже установлены на своей территории ракеты 9М729, чтобы это можно было проверить.

Напомним:

Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и ряду других государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Предыстория: