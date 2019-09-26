В НАТО ответили на предложение Путина о моратории на размещение ракет

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Четверг, 26 сентября 2019, 06:40

Североатлантический альянс отверг предложение России ввести мораторий на размещение ракет малой и средней дальности, поскольку такая инициатива не заслуживает доверия.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску посоветовала России уничтожить уже установлены на своей территории ракеты 9М729, чтобы это можно было проверить.

Напомним: 

  • Президент России Владимир Путин направил странам-членам НАТО и ряду других государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Предыстория: 

  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.
  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 20 августа Минобороны США заявило, что успешно испытало крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.
  • Президент России Владимир Путин созвал Совет безопасности и поручил подготовить "симметричный ответ" на испытание в США крылатой ракеты средней дальности, способной нести ядерный заряд.
  • 24 августа Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. 

Украинская правда

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Темы: НАТО Путин оружие


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