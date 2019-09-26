Наступна зустріч у Нормандському форматі буде без США – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не планує розширювати склад учасників Нормандського формату.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом

Деталі: За його словами, дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

Зеленський розповів, що вже звертався до США з пропозицією долучитись до переговорів, а під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вперше особисто запросив його до Нормандського формату.

Президент пояснив, що першу свою зустріч такого формату з представниками Франції, Німеччини та Росії хоче провести у нинішньому складі. У разі відсутності прогресу можливе залучення інших країн, зокрема і США.

Дослівно: "Зараз нам треба перший раз у моєму політичному житті зустрітися у цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати й не буде рухатися, тоді так, ми будемо долучати. І не лише Америку."

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