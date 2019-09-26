Наступна зустріч у Нормандському форматі буде без США – Зеленський

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Четвер, 26 вересня 2019, 07:46

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не планує розширювати склад учасників Нормандського формату.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом

Деталі: За його словами, дата наступної зустрічі ще не узгоджена.

Зеленський розповів, що вже звертався до США з пропозицією долучитись до переговорів, а під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вперше особисто запросив його до Нормандського формату. 

Президент пояснив, що першу свою зустріч такого формату з представниками Франції, Німеччини та Росії хоче провести у нинішньому складі. У разі відсутності прогресу можливе залучення інших країн, зокрема і США. 

Дослівно: "Зараз нам треба перший раз у моєму політичному житті зустрітися у цьому форматі, який є. Якщо він не буде працювати й не буде рухатися, тоді так, ми будемо долучати. І не лише Америку."

Нагадаємо:

  • В Нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • 13 вересня голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів Нормандського формату необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • Помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак розповів, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Українська правда

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Теми: Зеленський Франція Німеччина Росія Мінські угоди


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