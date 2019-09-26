Следующая встреча в Нормандской формате будет без США – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует расширять состав участников Нормандского формата.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом

Детали: По его словам, дата следующей встречи еще не согласована.

Зеленский рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам, а во время встречи с президентом Дональдом Трампом впервые лично пригласил его в Нормандский формат.

Президент объяснил, что первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России хочет провести в нынешнем составе. В случае отсутствия прогресса возможно привлечение других стран, в том числе и США.

Дословно: "Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку ".

Напомним: