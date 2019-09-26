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Следующая встреча в Нормандской формате будет без США – Зеленский

Четверг, 26 сентября 2019, 07:46

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует расширять состав участников Нормандского формата.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом

Детали: По его словам, дата следующей встречи еще не согласована.

Зеленский рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам, а во время встречи с президентом Дональдом Трампом впервые лично пригласил его в Нормандский формат.

Президент объяснил, что первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России хочет провести в нынешнем составе. В случае отсутствия прогресса возможно привлечение других стран, в том числе и США.

Дословно: "Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку ".

Напомним:

  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
  • В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Помощник президента по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийФранцияГерманияРосcиянормандский формат
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