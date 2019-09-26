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Шокін поновив боротьбу за крісло генпрокурора

Четвер, 26 вересня 2019, 13:46
Шокін поновив боротьбу за крісло генпрокурора

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення та вимагати поновлення на посаді.

Джерело: дані судового реєстру; коментар адвокатки Шокіна Олени Сапожнікової "Українській правді"

Деталі: 2 вересня Шокін подав до суду заяву із проханням переглянути попереднє рішення, яким суд відмовився його поновлювати у ГПУ.

Причина перегляду полягає у тому, що у справі, на думку Шокіна, є "нововиявлені обставини". Які саме – не уточнюється.

6 вересня Верховний суд відкрив провадження. Розгляд був призначений на 3 жовтня.

Водночас, адвокатка Сапожнікова повідомила, що попросила перенести засідання. Нова дата наразі ще невідома.

Що було раніше: Шокін подав до суду на тодішнього президента Петра Порошенка та Верховну Раду ще 13 березня 2017 року – за рік після свого звільнення.

Колишній генпрокурор вимагав визнати незаконним та скасувати постанову парламенту та указ президента про його звільнення. Також Шокін хотів, щоб суд повернув йому посаду.

Свої вимоги екс-керівник ГПУ обґрунтував тим, що під час голосування за його відставку була порушена Конституція: депутати голосували неособисто та невчасно. У постанові про звільнення нібито були відсутні посилання на підстави для такого рішення, а заяву про відставку Шокін, за його словами, написав не за власним бажанням, а "під психологічним тиском" і "з політичних мотивів".

Навесні 2017 року Вищий адміністративний суд двічі відмовив колишньому чиновнику.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • Генпрокурор написав заяву, і Верховна Рада погодила його звільнення.
  • У 2018 році колишній віце-президент США, а тепер кандидат у президенти Штатів, Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього донька Шокіна, громадянка США, пообіцяла судитись із Байденом, "щоб захистити гідність рідних".
  • Президент США Дональд Трамп назвав "ганебною" поведінку Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джуліані висловив думку, що Байден міг керуватись бізнесовими інтересами сина.
  • Син Байдена у 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • У розмові із Зеленським Трам сказав, що Байден нібито вихвалявся звільненням Шокіна, та попросив президента України розібратись з ситуацією.
  • Через цю телефонну розмову службовець американської розвідки поскаржився на можливий тиск Трампа на Зеленського, а у парламенті вирішили ініціювати офіційний запит про імпічмент.

Соня Лукашова, УП

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