Шокин возобновил борьбу за кресло генпрокурора
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.
Источник: данные судебного реестра; комментарий адвоката Шокина Елены Сапожниковой "Украинской правде"
Детали: 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ.
Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.
6 сентября Верховный суд открыл производство. Рассмотрение было назначено на 3 октября.
В то же время, адвокат Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.
Что было раньше: Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения.
Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.
Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".
Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора
Предыстория:
- 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада его уволила.
- В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
- После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".
- Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
- Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
- Через этот телефонный разговор сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
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