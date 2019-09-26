Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шокин возобновил борьбу за кресло генпрокурора

Четверг, 26 сентября 2019, 13:46
Шокин возобновил борьбу за кресло генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.

Источник: данные судебного реестра; комментарий адвоката Шокина Елены Сапожниковой "Украинской правде"

Детали: 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

6 сентября Верховный суд открыл производство. Рассмотрение было назначено на 3 октября.

В то же время, адвокат Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.

Что было раньше: Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения.

Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.

Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

Знать больше: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Предыстория:

  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • Генпрокурор написал заявление, и Верховная Рада согласовала его увольнение.
  • В 2018 году бывший вице-президент США, а теперь кандидат в президенты Штатов, Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • После этого дочь Шокина, гражданка США, пообещала судиться с Байденом, "чтобы защитить достоинство родных".
  • Президент США Дональд Трамп назвал "позорным" поведение Байдена, а адвокат Трампа Рудольф Джулиани выразил мнение, что Байден мог руководствоваться бизнес-интересами сына.
  • Сын Байдена в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • В разговоре с Зеленским Трам сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Через этот телефонный разговор сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.

Соня Лукашова, УП

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Последние новости
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
Все новости...
Реклама: