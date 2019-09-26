Шокин возобновил борьбу за кресло генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.

Источник: данные судебного реестра; комментарий адвоката Шокина Елены Сапожниковой "Украинской правде"

Детали: 2 сентября Шокин подал в суд заявление с просьбой пересмотреть предыдущее решение, которым суд отказался его восстанавливать в ГПУ.

Причина пересмотра заключается в том, что в деле, по мнению Шокина, есть "вновь открывшиеся обстоятельства". Какие именно – не уточняется.

6 сентября Верховный суд открыл производство. Рассмотрение было назначено на 3 октября.

В то же время, адвокат Сапожникова сообщила, что попросила перенести заседание. Новая дата пока еще неизвестна.

Что было раньше: Шокин подал в суд на тогдашнего президента Петра Порошенко и Верховную Раду еще 13 марта 2017 года – через год после своего увольнения.

Бывший генпрокурор требовал признать незаконным и отменить постановление парламента и указ президента об его увольнении. Также Шокин хотел, чтобы суд вернул ему должность.

Свои требования экс-глава ГПУ обосновал тем, что во время голосования за его отставку была нарушена Конституция: депутаты голосовали нелично и невовремя. В постановлении об увольнении якобы отсутствовали ссылки на основания для такого решения, а заявление об отставке Шокин, по его словам, написал не по собственному желанию, а "под психологическим давлением" и "по политическим мотивам".

Весной 2017 года Высший административный суд дважды отказал бывшему чиновнику.

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