Адвокат Трампа Джулиани связывался с Богданом и Баканов – спецслужбы

Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани связывался с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Баканов.

Об этом говорится в тексте рассекреченной жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб.

"Независимые друг от друга несколько американских чиновников сказали мне, что господин Джулиани частно обращался ко многим другим советникам Зеленского, включая руководителя Офиса президента Андрея Богдана и исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова", - говорится в жалобе.

Жалобщик ссылается на доклад по организованной преступности и коррупции (OCCRP) от 22 июля, согласно которому два сотрудника Джулиани выехали в Киев в мае 2019 и встретились с Бакановыв и советником Зеленского, Сергеем Шефиром.

В то же время жалобщик заявляет, что ему не известно, состоялись ли какие-то конкретные встречи.

"Я не знаю, встречались ли эти чиновники, говорили ли с господином Джулиани, но мне несколько официальных лиц США сказали, что господин Ермак (помощник Зеленского Андрей Ермак - ред.) и господин Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа", - сказано в тексте.

Жалобщик также приводит информацию о встрече в августе в Мадриде Джулиани и Ермака, о которой уже писали американские СМИ.

Напомним:

В жалобе указывается, что президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Владимира Зеленского.

Также указывается, что высокопоставленные чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

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