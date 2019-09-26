Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 26 вересня: розсекречена скарга, конфлікт із ПАРЄ

Четвер, 26 вересня 2019, 21:29

У США опублікували розсекречену скаргу на дзвінок Трампа і Зеленського, Україну хочуть позбавити доступу в зал ПАРЄ — новини, які були актуальні 26 вересня.

Про скаргу

Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про ПАРЄ

Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна".

Колишній очільник Національної поліції Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на громадських засадах та увійшов до колегії міністерства.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення та вимагати поновлення на посаді.

В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Останні новини
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
Усі новини...
Реклама: