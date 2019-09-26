Новини 26 вересня: розсекречена скарга, конфлікт із ПАРЄ

У США опублікували розсекречену скаргу на дзвінок Трампа і Зеленського, Україну хочуть позбавити доступу в зал ПАРЄ — новини, які були актуальні 26 вересня.

Про скаргу

Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо порушень під час телефонного дзвінка президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про ПАРЄ

Українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення не продовжила ліцензію регіональним мовникам каналу "112-Україна".

Колишній очільник Національної поліції Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на громадських засадах та увійшов до колегії міністерства.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вирішив знову судитись через своє звільнення та вимагати поновлення на посаді.

В переговорах України з Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці є помітний прогрес, однак остаточних домовленостей не досягнуто.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука.