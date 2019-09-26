Новости 26 сентября: рассекреченная жалоба, конфликт с ПАСЕ

В США опубликовали рассекреченную жалобу о звонке Трампа и Зеленского, Украину хотят лишить права доступа в зал ПАСЕ — новости, которые были актуальны 26 сентября.

О жалобе

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О ПАСЕ

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию региональным вещателям канала "112-Украина".

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах и вошел в коллегию министерства.

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин решил снова судиться из-за своего увольнения и требовать восстановления в должности.

В переговорах Украины с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества есть заметный прогресс, однако окончательных договоренностей не достигнуто.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка освободил от должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.