У Трампа заявили, що мають докази впливу України на вибори США 2016 року

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що у нього є прямі докази того, що в 2016 році Україна намагалася вплинути на вибори президента США.

Джерело: Twitter Джуліані

Пряма мова Джуліані: "Урок для чесних людей. Ніколи не висувайте звинувачення, спираючись тільки на чутки. Я так не вчинив, коли Україну звинуватили в незаконному впливі на вибори 2016 року, я отримав безпосередніх свідків, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!"

Деталі: Крім того Джуліані пожартував над головою комітету з розвідки палати представників Конгресу США Адамом Шиффом. Шифф один із лобістів імпічменту президента США після інциденту навколо телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Джуліані натякає, що у демократа Шиффа немає доказів того, що Трамп чинив тиск на Зеленського задля власних інтересів.

Що було раніше: У вересні агент ЦРУ, який працював у Білому домі, написав скаргу через діалог Зеленського і Трампа. Скаржник стверджує, що Трамп вийшов за рамки та намагався захистити власні інтереси.

Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.

Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента та конкурента Трампа на виборах США у 2020 році Джо Байдена і його сина.

Через розмову демократи у США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.

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