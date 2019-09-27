У Трампа заявили, що мають докази впливу України на вибори США 2016 року
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що у нього є прямі докази того, що в 2016 році Україна намагалася вплинути на вибори президента США.
Джерело: Twitter Джуліані
Пряма мова Джуліані: "Урок для чесних людей. Ніколи не висувайте звинувачення, спираючись тільки на чутки. Я так не вчинив, коли Україну звинуватили в незаконному впливі на вибори 2016 року, я отримав безпосередніх свідків, відеокасети і компрометуючі документи, щоб це довести. Дивіться і чекайте!"
Деталі: Крім того Джуліані пожартував над головою комітету з розвідки палати представників Конгресу США Адамом Шиффом. Шифф один із лобістів імпічменту президента США після інциденту навколо телефонної розмови Трампа і президента України Володимира Зеленського.
Джуліані натякає, що у демократа Шиффа немає доказів того, що Трамп чинив тиск на Зеленського задля власних інтересів.
Що було раніше: У вересні агент ЦРУ, який працював у Білому домі, написав скаргу через діалог Зеленського і Трампа. Скаржник стверджує, що Трамп вийшов за рамки та намагався захистити власні інтереси.
Напередодні Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
Із тексту розмови випливає, що Трамп наполягав на тому, щоб Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віце-президента та конкурента Трампа на виборах США у 2020 році Джо Байдена і його сина.
Через розмову демократи у США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
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Нагадаємо:
- Раніше екс-нардеп Борис Розенблат заявив, що директор НАБУ Артем Ситник передав до США так звану "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів" для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах у 2016 році.
- 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив чорну бухгалтерію "Партії регіонів". У документах йшлося зокрема і про американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".
- У жовтні 2017 року Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка.
- Він звинувачував їх у розповсюдженні матеріалів справи для впливу на вибори президента США.
- У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Ситника і Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта.
- У липні 2019 року апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про імовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори США.
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