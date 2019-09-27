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У Трампа заявили, что у них есть доказательства влияния Украины на выборы США 2016 года

Пятница, 27 сентября 2019, 12:13
У Трампа заявили, что у них есть доказательства влияния Украины на выборы США 2016 года

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Источник: Twitter Джулиани

Прямая речь Джулиани: "Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи. Я так не поступил, когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года, я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!"

Детали: Кроме того Джулиани пошутил над главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом. Шифф один из лоббистов импичмента президента США после инцидента вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Джулиани намекает, что у демократа Шиффа нет доказательств того, что Трамп оказывал давление на Зеленского ради собственных интересов.

Что было раньше: В сентябре агент ЦРУ, который работал в Белом доме, написал жалобу через диалог Зеленского и Трампа. Он утверждает, что Трамп вышел за рамки и пытался защитить собственные интересы.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента и конкурента Трампа на выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сына.

Из-за разговора демократы в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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Напомним:

  • Ранее экс-нардеп Борис Розенблат заявил, что директор НАБУ Артем Сытник передал в США так называемую "черную бухгалтерию" "Партии регионов" для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году.
  • 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал черную бухгалтерию "Партии регионов". В документах говорилось, в том числе и об американском лоббисте и политтехнологе Поле Манафорте, который был вынужден уйти из предвыборного штаба Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
  • В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.
  • Он обвинял их в распространении материалов дела для влияния на выборы президента США.
  • В декабре 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.
  • В июле 2019 года апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева по делу о вероятном вмешательстве нардепа Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника в выборы США.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАвиборыУкраинаСытник
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