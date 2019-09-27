У Трампа заявили, что у них есть доказательства влияния Украины на выборы США 2016 года

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Пятница, 27 сентября 2019, 12:13

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Источник: Twitter Джулиани

Прямая речь Джулиани: "Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи. Я так не поступил, когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года, я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!"

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Трамп США виборы Украина Сытник


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