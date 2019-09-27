У Трампа заявили, что у них есть доказательства влияния Украины на выборы США 2016 года

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Источник: Twitter Джулиани

Прямая речь Джулиани: "Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи. Я так не поступил, когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года, я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!"

Детали: Кроме того Джулиани пошутил над главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адамом Шиффом. Шифф один из лоббистов импичмента президента США после инцидента вокруг телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Джулиани намекает, что у демократа Шиффа нет доказательств того, что Трамп оказывал давление на Зеленского ради собственных интересов.

Что было раньше: В сентябре агент ЦРУ, который работал в Белом доме, написал жалобу через диалог Зеленского и Трампа. Он утверждает, что Трамп вышел за рамки и пытался защитить собственные интересы.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вице-президента и конкурента Трампа на выборах США в 2020 году Джо Байдена и его сына.

Из-за разговора демократы в США начали процедуру импичмента американского лидера.

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Напомним: