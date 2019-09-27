У Трампа заявили, что у них есть доказательства влияния Украины на выборы США 2016 года
2782 просмотра
Пятница, 27 сентября 2019, 12:13
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что у него есть прямые доказательства о том, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.
Источник: Twitter Джулиани
Прямая речь Джулиани: "Урок для честных людей. Никогда не выдвигайте обвинения, опираясь только на слухи. Я так не поступил, когда Украину обвинили в незаконном влиянии на выборы 2016 года, я получил непосредственных свидетелей, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!"
Дополняется...
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua