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"Для этого здесь работаю": "Схемы" показали, как Мендель "оберегает" Богдана и Зеленского от прессы

Пятница, 27 сентября 2019, 19:06

Редакция программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала полное видео общения журналиста Сергея Андрушко с пресс-секретарем президента Владимира Зеленского Юлией Мендель.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях" в Telegram

Дословно сообщение: "Во избежание манипуляций со стороны представителей Офиса президента и спикера Зеленского, редакция "Схем" публикует полное видео общения Сергея Андрушко с Юлией Мендель и попыток нашего журналиста получить позицию руководителя ОП Богдана и главы государства по фактам, установленным редакцией во время проведения расследования "Андрей Богдан. "Незаслуженное" звание и грамота от Азарова в разгар Майдана".

Детали: На видео пресс-секретарь Зеленского придерживает журналиста на расстоянии от Богдана.

Председатель ОП сам подходит к нему вплотную и, вместо того, чтобы ответить на вопрос, говорит: "Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не придерживаются журналистских стандартов. Точка".

Вскоре Андрушко, которого сдерживает охрана и пресс-секретарь президента, пытается пробраться к Зеленскому с вопросом "Имеет ли значение для вас, что люди из вашего ближайшего окружения получили незаслуженного юриста за то, чего в действительности не происходило?".

Кроме того, журналисты показали, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

На замечание журналиста, что "не так это должно работать" пресс-секретарь ответила: "Да, именно для этого я здесь работаю".

Этому предшествовал комментарий Мендель, в котором она объясняет, что "останавливала" Андрушко, ибо он "вмешивался в личное пространство" президента.

Кроме того, она подчеркнула, что "не толкала и не бросалась, а останавливала".

Предыстория:

  • "Схемы" подготовили расследование, в котором рассказали о ранее неизвестных фактах из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.
  • В издании отмечают, что приложили немало усилий, чтобы получить комментарий самого Богдана.
  • В сентябре 2019 года он в очередной раз отказался отвечать на вопрос журналиста "Схем" по фактам из этого расследования. Отказали на Банковой и на письменную просьбу об интервью с руководителем ОП.
  • Расследователи выяснили, что Андрей Богдан получил звание заслуженного юриста Украины согласно указу третьего президента Виктора Ющенко за возвращение "Никопольского завода ферросплавов" в государственную собственность. Однако завод государство себе не вернуло.
  • Кроме того, согласно материалам "Схем", Богдан 19-20 ноября 2013 года, накануне отмены евроинтеграции Украины, летал на переговоры в Россию в составе правительственной делегации во главе с премьером Николаем Азаровым.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБогданСМИ
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