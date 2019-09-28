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Зеленський звільнив Демчину "в запас"

Субота, 28 вересня 2019, 14:50
Зеленський звільнив Демчину в запас

Президент України Володимир Зеленський звільнив екс-заступника глави СБУ Павла Демчину з військової служби в запас. 

Джерело: указ президента №719/2019. 

Дослівно: "Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу". 

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Цьому передувало: 

18 травня на сайті тодішнього президента України Петра Порошенка було оприлюднено указ про звільнення Демчини з посади першого заступника голова СБУ - начальника ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 

Про причини звільнення не повідомлялося. 

Нагадаємо:

  • НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.   
  • У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.
  • Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.
  • "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.
  • 13 вересня 2018 року Демчина заявив, що йому готують "злочинну" підозру. 
  • 14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомлення Демчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.
  • Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.
  • У травні 2019 р. Демчина подав заяву про відставку. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСБУ
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