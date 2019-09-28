Зеленський звільнив Демчину "в запас"

Президент України Володимир Зеленський звільнив екс-заступника глави СБУ Павла Демчину з військової служби в запас.

Джерело: указ президента №719/2019.

Дослівно: "Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв'язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу".

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Цьому передувало:

18 травня на сайті тодішнього президента України Петра Порошенка було оприлюднено указ про звільнення Демчини з посади першого заступника голова СБУ - начальника ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Про причини звільнення не повідомлялося.

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