Зеленский уволил Демчину "в запас"

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Суббота, 28 сентября 2019, 14:50

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчин с военной службы в запас.

Источник: указ Президента №719/2019.

Дословно: "Уволить генерал-полковника Демчин Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

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Предыстория: 

18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

О причинах увольнения не сообщалось.

Напомним:

  • НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
  • В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
  • После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
  • "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
  • 13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.
  • 14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщениеДемчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
  • Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
  • В мае 2019 г. Демчина подал заявление об отставке. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский СБУ


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