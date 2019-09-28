Зеленский уволил Демчину "в запас"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчин с военной службы в запас.

Источник: указ Президента №719/2019.

Дословно: "Уволить генерал-полковника Демчин Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

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Предыстория:

18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

О причинах увольнения не сообщалось.

Напомним: