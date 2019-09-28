Зеленский уволил Демчину "в запас"
Суббота, 28 сентября 2019, 14:50
Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-заместителя главы СБУ Павла Демчин с военной службы в запас.
Источник: указ Президента №719/2019.
Дословно: "Уволить генерал-полковника Демчин Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".
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Предыстория:
18 мая на сайте тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был обнародован указ об увольнении Демчины с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
О причинах увольнения не сообщалось.
Напомним:
- НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
- В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
- После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
- "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
- 13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.
- 14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщениеДемчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
- Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
- В мае 2019 г. Демчина подал заявление об отставке.
Украинская правда