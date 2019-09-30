Кремль: Розмови Трампа і Путіна може бути розкрито лише за згодою Росії

Москва заявила, що Вашингтону знадобиться російська згода на публікацію стенограм телефонних бесід між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Владіміром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде готова обговорити цю тему з Вашингтоном, якщо той надішле Москві сигнал, але зазначив, що такі розкриття не є нормальною дипломатичною практикою.

Цьому передувало: Голова комітету з розвідки Палати представників США напередодні заявив, що Конгрес планує отримати доступ до телефонних розмов Трампа з Путіним та іншими світовими лідерами, посилаючись на занепокоєння, що американський лідер міг поставити під загрозу національну безпеку.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія