Кремль: Розмови Трампа і Путіна може бути розкрито лише за згодою Росії

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Понеділок, 30 вересня 2019, 16:46

Москва заявила, що Вашингтону знадобиться російська згода на публікацію стенограм телефонних бесід між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Владіміром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде готова обговорити цю тему з Вашингтоном, якщо той надішле Москві сигнал, але зазначив, що такі розкриття не є нормальною дипломатичною практикою.

Цьому передувало: Голова комітету з розвідки Палати представників США напередодні заявив, що Конгрес планує отримати доступ до телефонних розмов Трампа з Путіним та іншими світовими лідерами, посилаючись на занепокоєння, що американський лідер міг поставити під загрозу національну безпеку.

Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія

  • Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним. Помічники Трампа вважали, що з огляду на зміст розмов вони не мають стати публічними.
  • На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
  • У США заговорили про імпічмент Трампа.
  • 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
  • Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
  • Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.

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Теми: Путін Росія Трамп США міжнародні відносини


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