Кремль: Розмови Трампа і Путіна може бути розкрито лише за згодою Росії
Москва заявила, що Вашингтону знадобиться російська згода на публікацію стенограм телефонних бесід між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Владіміром Путіним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Деталі: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія буде готова обговорити цю тему з Вашингтоном, якщо той надішле Москві сигнал, але зазначив, що такі розкриття не є нормальною дипломатичною практикою.
Цьому передувало: Голова комітету з розвідки Палати представників США напередодні заявив, що Конгрес планує отримати доступ до телефонних розмов Трампа з Путіним та іншими світовими лідерами, посилаючись на занепокоєння, що американський лідер міг поставити під загрозу національну безпеку.
Знати більше: Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови
Передісторія
- Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним. Помічники Трампа вважали, що з огляду на зміст розмов вони не мають стати публічними.
- На початку вересня "The Washington Post" писав, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- У США заговорили про імпічмент Трампа.
- 26 вересня Комітет з питань розвідки Палати представників США оприлюднив розсекречену скаргу неназваного співробітника американських спецслужб щодо розмови Трампа з Зеленським. Чинний президент США хвалив Юрія Луценка і висловлювався за те, щоб залишити його на посаді генпрокурора.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між Трампом і Зеленським.
- Натомість Джуліані оприлюднив частину своєї переписки зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, яка свідчить, що Волкер сконтактував Джуліані з помічником президента України Андрієм Єрмаком.
- Трамп написав, що заслуговує на зустріч із держслужбовцем, який подав на нього скаргу після розмови з Зеленським і виклав суть розмови некоректно.