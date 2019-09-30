Кремль: Разговоры Трампа и Путина могут быть раскрыты только с согласия России

Москва завила, что Вашингтону понадобится российское согласие на публикацию стенограмм телефонных бесед между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что Россия будет готова обсудить эту тему с Вашингтоном, если тот направит Москве сигнал, но отметил, что такие раскрытия не являются нормальной дипломатической практикой.

Этому предшествовало: Глава комитета по разведке Палаты представителей США накануне заявил, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам Трампа с Путиным и другими мировыми лидерами, ссылаясь на беспокойство, что американский лидер мог поставить под угрозу национальную безопасность.

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