Новини 30 вересня: звільнення Данилюка, позов Кличка

Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО, Кличко пішов судом на Богдана й Гончарука — новини, які були актуальні 30 вересня.

Про Данилюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати "рекордні борги".

Кабінет міністрів у наступні 5 років планує розширити перелік безвізових країн ще 14 державами.

Зеленський заявив, що Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко звинуватив управління освіти у Святошинському районі Києва у дерибані коштів на ремонт харчоблоку школи і порадив звільнитися керівнику РУО, але в управлінні і у школі кажуть, що нардеп показав не весь ремонт і на доказ надали фото.

Гончарук прогнозує підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні поточного року.