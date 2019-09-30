Новости 30 сентября: увольнение Данилюка, иск Кличко

Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО, Кличко пошел судом на Богдана и Гончарука — новости, которые были актуальны 30 сентября.

О Данилюке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О Кличко

Городской глава Киева Виталий Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Гончарук предупредил, что Украину ждут непростые времена, поскольку придется отдавать "рекордные долги".

Кабинет министров в следующие 5 лет планирует расширить перечень безвизовых стран еще 14 государствами.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко обвинил управление образования в Святошинском районе Киева в дерибане средств на ремонт пищеблока школы и посоветовал уволиться руководителю РУО, но в управлении и в школе заявили, что нардеп показал не весь ремонт и в доказательство предоставили фото.

Гончарук прогнозирует подписание трехлетней программы сотрудничества с Международным валютным фондом в декабре текущего года.