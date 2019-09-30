Кличко пішов судом на Богдана й Гончарука

Міський голова Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на матеріали Окружного адміністративного суду Києва

В одному з позовів Кличко просить визнати протиправним подання уряду до президента про звільнення і вимагає скасувати відповідну пропозицію Кабміну.

Дослівно: "Повноваження Кличка Віталія Володимировича як Київського міського голови становлять 5 років і завершуються не раніше, ніж 16 листопада 2020 року.

Враховуючи наведені вище положення щодо того, що жодна особа, окрім Київського міського голови, не може бути призначена головою Київської міської державної адміністрації, повноваження Кличка Віталія Володимировича як законно призначеного голови КМДА також не можуть бути припинені раніше за 16 листопада 2020 року".

Другий позов Кличко подав проти керівника Офісу президента Андрія Богдана, в якому заявив, що той перевищив свої повноваження, коли подав лист до Кабміну, який став підставою розгляду урядом подання на звільнення з посади голови КМДА.

Кличко наголосив, що такі питання – виключні повноваження президента й уряду.

Мер вважає звернення Богдана до Кабміну щодо внесення президенту подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА протиправним перевищенням повноважень із порушенням Конституції України та положення "Про Офіс президента України".

Дослівно: "Положенням №436/2019 чітко визначено повноваження керівника Офісу президента України, серед яких відсутні повноваження щодо ініціювання питання про звільнення голів державних адміністрацій, оскільки такі повноваження є дискреційними і належать виключно до повноважень президента та Кабінету міністрів".

Адвокат Олексій Шевчук, який представляє інтереси Віталія Кличка: "Своїми діями Андрій Богдан, найімовірніше, вчинив кримінальне правопорушення, коли, перевищивши свої повноваження, передбачені чинним законодавством, звернувся до Кабміну. Кабмін взяв участь у цьому правопорушенні і, найімовірніше, вони спробують втягнути президента.

Це може спричинити незаконні дії президента в тому числі, оскільки президент говорив, що він сам готовий піти у відставку, якщо він на один крок порушить українське законодавство.

Для того, щоб запобігти ситуації, ми і звернулися з відповідними позовами. І будемо далі розбиратися. Якщо побачимо достатньо підстав для звернення в правоохоронні органи, найближчим часом будуть підготовлені відповідні заяви".

У Кабінеті міністрів та Офісі президента поки що не відреагували на позови Кличка.

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