Смикнув нацгвардійця за шолом: Учаснику протестів у Москві дали три роки колонії
Джерело: Медіазона
Тверський районний суд Москви дав три роки ув'язнення в колонії загального режиму фігуранту "московської справи" Кирилу Жукову, який смикнув за шолом нацгвардійця.
Деталі: Тверський районний суд Москви оголосив вирок фігуранту "московської справи" Кирилу Жукову, обвинуваченому в застосуванні насильства до представника влади під час акції 27 липня.
Суддя Марина Сизинцева засудила його до трьох років колонії загального режиму.
За версією звинувачення, він смикнув за шолом нацгвардійця, чим заподіяв йому фізичного болю. Жуков провину не визнав.
Пряма мова судді Сизинцевої: "Підсудний може і повинен нести відповідальність. Виправлення можливе тільки з реальним позбавленням волі".
Передісторія:
- Учасника акції за чесні вибори, яка відбулася 27 липня в Москві, Данила Бєглєця засудили до двох років позбавлення волі за звинувачення у нападі на співробітника Росгвардії.
- Під час акції протесту 27 липня Бєглєць штовхнув співробітника Росгвардіі. Йому пред'явили звинувачення в "масових заворушеннях", проте пізніше перекваліфікували справу.
- 3 вересня суд виніс вирок ще одному фігуранту справи про "масові заворушення" Івану Подкопаєву - він отримав 3 роки позбавлення волі.
- Фігуранту "московської справи" Владиславу Синиці дали 5 років колонії за твіт, в якому він, нібито, закликав до насильства над дітьми поліцейських.
- Всього у справі про "масові заворушення" в Росії 27 липня проходили 15 осіб, проте 3 вересня Слідчий комітет зняв звинувачення з чотирьох фігурантів.
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів проходять у Москві з 14 липня.
- Під час акції 3 серпня було затримано більше тисячі людей.
- 27 липня поліція застосувала проти мітингарів кийки. Тоді також понад тисячу осіб було затримано.
- Також повідомлялося, що через участь у мітингу подружжя у Росії хочуть позбавити батьківських прав.
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