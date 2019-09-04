Смикнув нацгвардійця за шолом: Учаснику протестів у Москві дали три роки колонії

Джерело: Медіазона

Тверський районний суд Москви дав три роки ув'язнення в колонії загального режиму фігуранту "московської справи" Кирилу Жукову, який смикнув за шолом нацгвардійця.

Деталі: Тверський районний суд Москви оголосив вирок фігуранту "московської справи" Кирилу Жукову, обвинуваченому в застосуванні насильства до представника влади під час акції 27 липня.

Суддя Марина Сизинцева засудила його до трьох років колонії загального режиму.

За версією звинувачення, він смикнув за шолом нацгвардійця, чим заподіяв йому фізичного болю. Жуков провину не визнав.

Пряма мова судді Сизинцевої: "Підсудний може і повинен нести відповідальність. Виправлення можливе тільки з реальним позбавленням волі".

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