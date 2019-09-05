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В НБУ вважають спалення автівки Гонтарєвої тиском на посадовців банку

Четвер, 5 вересня 2019, 13:22

Джерело: Facebook-сторінка НБУ

Правління Національного банку розцінює спалення автівки невістки екс-голови банку Валерії Гонтарєвої як тиск на посадовців центрального банку.

Пряма мова: "Низка останніх інцидентів, які сталися з Валерією Гонтаревою та її сім’єю у Лондоні та Києві, може свідчити про наявність організованого та цілеспрямованого психологічного та фізичного тиску на колишню Голову НБУ.

Ми розцінюємо це як реальну загрозу особистій недоторканності посадовців регулятора, які здійснювали та продовжують здійснювати реформи фінансового сектору, і намагання в такий спосіб підірвати спроможність центрального банку виконувати своє призначення – забезпечувати цінову та фінансову стабільність як фундаменту для стійкого економічного зростання".

Деталі: Правління НБУ звернулося до правоохоронних органів із проханням забезпечити проведення розслідування цих інцидентів та притягнути винуватців до відповідальності, забезпечити захист життя та здоров'я екс-голови НБУ, поточного керівництва і співробітників Національного банку.

Що було раніше: 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-голови НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.

Екс-глава НБУ вважає, що ця подія і те, що в кінці серпня її збила машина на пішохідному переході в Лондоні, – ланки одного ланцюга.

За словами Гонтаревої, їй оголосили не тільки політичний терор, а й хочуть знищити фізично.

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Передісторія: 

  • Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
  • Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
  • Вона також звинуватила Генпрокуратуру в спробі дискредитувати реформи фінансового сектора.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУГонтаревапожежа
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