Справа "Роттердам+": Вовк каже, що не бачив рішення щодо його затримання
Джерело: коментар екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка УП
Підозрюваний у справі "Роттердам+" екс-керівник Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявляє, що ще не бачив рішення суду про дозвіл на його затримання.
Пряма мова: "Ми досі не отримали рішення суду. Після отримання та вивчення – прийму рішення щодо подальшого захисту".
"НАБУ/САП не спроможні на відкритий конкурентний процес, бо вони в ньому "в суху" програють нам. Саме тому НАБУ звертаються до суду після свого розгромного програшу і "в тиху" та без юридичних опонентів отримують потрібні собі рішення: без запрошення сторони захисту. І займаються зливами до ЗМІ"
Деталі: За словами Вовка, справа щодо нього не має судової перспективи "через відсутність доказів".
Вовк також додав, що наразі він перебуває не у США, не в Лондоні, Франції чи в Брюсселі.
Що було раніше: 5 вересня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника НКРЕКП Дмитра Вовка.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Передісторія:
- Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
- Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку та Володимиру Бутовському, який був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.
- 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".
- Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.
- 21 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Дмитро Вовк оголошений у міжнародний розшук.