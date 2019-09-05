Справа "Роттердам+": Вовк каже, що не бачив рішення щодо його затримання

Джерело: коментар екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка УП

Підозрюваний у справі "Роттердам+" екс-керівник Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк заявляє, що ще не бачив рішення суду про дозвіл на його затримання.

Пряма мова: "Ми досі не отримали рішення суду. Після отримання та вивчення – прийму рішення щодо подальшого захисту".

"НАБУ/САП не спроможні на відкритий конкурентний процес, бо вони в ньому "в суху" програють нам. Саме тому НАБУ звертаються до суду після свого розгромного програшу і "в тиху" та без юридичних опонентів отримують потрібні собі рішення: без запрошення сторони захисту. І займаються зливами до ЗМІ"

Деталі: За словами Вовка, справа щодо нього не має судової перспективи "через відсутність доказів".

Вовк також додав, що наразі він перебуває не у США, не в Лондоні, Франції чи в Брюсселі.

Що було раніше: 5 вересня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваного у справі "Роттердам+" екс-керівника НКРЕКП Дмитра Вовка.



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