Кличко: Зеленський відпустив ситуацію в столиці і доручив її Богдану

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації лобіює голова Офісу президента Андрій Богдан.

Джерело: інтерв’ю Кличка BBC News Україна

Пряма мова: "Переконаний, що цим питанням займається Богдан. Я знаю, що він партнер Вавриша (Андрій Вавриш - член команди Зеленського, який працював у будівельному бізнесі) у багатьох будівельних проектах у місті Києві. Ну, і група людей, які це підтримують. Переконаний, що це командна гра".

Про роль Зеленського: "Я зустрічався з паном Зеленським, ми проговорили багато питань. Розумію, що йому потрібен час для того, щоб вникнути, опуститись в матерію і зрозуміти те, що відбувається. У нього часу для цього ще не було, тому він відпустив ситуацію (в Києві) і доручив її Богдану".

"Переконаний, що це командна гра. Зеленський до цього прямого відношення не має, але ці дії з ним узгоджені".

Деталі: Кличко прогнозує, що з великою імовірністю президент видасть указ про його звільнення. Водночас Кличко запевнив, що не збирається здаватись продовжить працювати на посаді мера Києва.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Історія питання: