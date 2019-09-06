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Кличко: Зеленський відпустив ситуацію в столиці і доручив її Богдану

П'ятниця, 6 вересня 2019, 17:15
Кличко: Зеленський відпустив ситуацію в столиці і доручив її Богдану

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації лобіює голова Офісу президента Андрій Богдан.

Джерело: інтерв’ю Кличка BBC News Україна

Пряма мова: "Переконаний, що цим питанням займається Богдан. Я знаю, що він партнер Вавриша (Андрій Вавриш - член команди Зеленського, який працював у будівельному бізнесі) у багатьох будівельних проектах у місті Києві. Ну, і група людей, які це підтримують. Переконаний, що це командна гра".

Про роль Зеленського: "Я зустрічався з паном Зеленським, ми проговорили багато питань. Розумію, що йому потрібен час для того, щоб вникнути, опуститись в матерію і зрозуміти те, що відбувається. У нього часу для цього ще не було, тому він відпустив ситуацію (в Києві) і доручив її Богдану".

"Переконаний, що це командна гра. Зеленський до цього прямого відношення не має, але ці дії з ним узгоджені".

Деталі: Кличко прогнозує, що з великою імовірністю президент видасть указ про його звільнення. Водночас Кличко запевнив, що не збирається здаватись продовжить працювати на посаді мера Києва.

Знати більше: Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Історія питання:

  • Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
  • Пізніше Офіс Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана звільнення Кличка розглядати відмовився. Кабінет міністрів Олексія Гончарука 4 вересня погодив звільнення. Сам Кличко називає це рішення незаконним.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • 51 народний депутат 8 скликання звернувся до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити Основний Закон у частині місцевого самоврядування та державної влади в столиці. 
  • Кличко раніше заявляв, що буде звертатися до суду, якщо його спробують усунути з посади.

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій Кличко
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