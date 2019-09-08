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ЗМІ розповіли деталі вивезення Цемаха з Донецька: загинув розвідник

Неділя, 8 вересня 2019, 09:07
загиблий розвідник Олександр Колодяжний
Радіо Свобода

Внаслідок операції з вивезення фігуранта справи про збиття МН17 Володимира Цемаха з окупованого Донецька один боєць 74-го окремого розвідбату ЗСУ загинув, ще один – втратив ногу.

Джерело: коментар одного з учасників вивезення Цемаха на підконтрольну Україні територію проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії

Деталі: За словами учасника операції, який говорив на умовах анонімності, під час вивезення Цемаха 27 червня був смертельно поранений сержант 74 ОРБ Олександр Колодяжний. Він помер 11 липня у військовому шпиталі у Києві, не приходячи до свідомості.

Бійці 74-го окремого розвідбату ЗСУ разом зі спецслужбами брали участь в операції з вивезення Цемаха з Донецька.

Офіційно з операції з вивезення Цемаха досі не зняли гриф секретності.

Пряма мова учасника операції: З нашого боку підготовка до операції зайняла буквально добу. Інші служби, звісно, готувалися до неї довше, але деталі ми, як завжди, зумисне не розпитували. Якщо щось піде не так – краще знати менше.

Нашим завданням було, власне, перевезення Цемаха через лінію розмежування. Складність тут, зокрема, полягала в тому, що на визначеній ділянці під Донецьком ворог стояв досить купчасто: його вогневі позиції могли знаходитися буквально на відстані 100 метрів одна від одної. У так званій "ДНР" й досі не знають, в яку саме прогалину ми залізли, щоб вивезти Володимира Цемаха.

…Ділянку, якою рухалися хлопці з мого підрозділу, з тієї сторони контролювала так звана 100-а бригада "гвардії" "ДНР". Від початку війни ми працювали у багатьох місцях Донбасу, і тому я упевнено можу сказати: тільки вони, оця "сота бригада", виставили довкола себе настільки багато заборонених Женевською конвенцією протипіхотних мін (ПМН). Інші підрозділи бойовиків також використовують ПМН, але "сотка" – найбільше.

Щоб вивезти Цемаха, сержанту Олександру Колодяжному та ще одному нашому бійцю, фактично, довелося йти мінним полем. Хлопці спускалися через пагорб, Саша з’їжджав на стегні й "зірвав" ПМН. Другий боєць підбіг, щоб надати йому допомогу, й сам теж підірвався. Міна спрацювала одночасно біля Сашкової голови і ноги другого бійця. Врешті, Сашу вивозили непритомним, а другий боєць втратив ногу.

Деталі: Учасник операції розповів, що до смертельного Колодяжний мав ще три поранення. Свою першу контузію він отримав восени 2014 року під час оборони Донецького аеропорту.

Друге поранення було у 2015 році в районі Крутої Балки, коли група розвідників підірвалася на розтяжці. Двоє з них тоді загинули, ще троє, включаючи Олександра, отримали поранення.

Своє третє, найсерйозніше до смертельного, поранення Колодяжний отримав під час оборони Авдіївської промзони у 2016 році. Тоді він потрапив у засідку і був поранений з кулемета у стегно. Після цього майже рік провів у госпіталях, ходив із паличкою, але згодом відновився.

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Передісторія:

  • У суботу відбувся обмін утримуваними особами між Україною та РФ. Росії повернули, зокрема, Володимира Цемаха. 
  • Президент Володимир Зеленський і глава СБУ Іван Баканов заявили, що Цемаха було допитано, і що через нього міг зірватися обмін між Україною і РФ.
  • Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту країни повідомив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії.
  • Місцеві ЗМІ також повідомили, що після обміну прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.
  • 5 вересня Апеляційний суд Києва відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може сховатися.
  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили.
  • ЗМІ повідомляли, що під час операції з вивезення Цемаха загинув співробітник СБУ, однак у спецслужбі спростували цю інформацію. 

Катерина Тищенко, УП
Теми: полоненіДонбасрозвідкаЗбройні сили
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