ЗМІ розповіли деталі вивезення Цемаха з Донецька: загинув розвідник

Внаслідок операції з вивезення фігуранта справи про збиття МН17 Володимира Цемаха з окупованого Донецька один боєць 74-го окремого розвідбату ЗСУ загинув, ще один – втратив ногу.

Джерело: коментар одного з учасників вивезення Цемаха на підконтрольну Україні територію проекту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії

Деталі: За словами учасника операції, який говорив на умовах анонімності, під час вивезення Цемаха 27 червня був смертельно поранений сержант 74 ОРБ Олександр Колодяжний. Він помер 11 липня у військовому шпиталі у Києві, не приходячи до свідомості.

Бійці 74-го окремого розвідбату ЗСУ разом зі спецслужбами брали участь в операції з вивезення Цемаха з Донецька.

Офіційно з операції з вивезення Цемаха досі не зняли гриф секретності.

Пряма мова учасника операції: З нашого боку підготовка до операції зайняла буквально добу. Інші служби, звісно, готувалися до неї довше, але деталі ми, як завжди, зумисне не розпитували. Якщо щось піде не так – краще знати менше.

Нашим завданням було, власне, перевезення Цемаха через лінію розмежування. Складність тут, зокрема, полягала в тому, що на визначеній ділянці під Донецьком ворог стояв досить купчасто: його вогневі позиції могли знаходитися буквально на відстані 100 метрів одна від одної. У так званій "ДНР" й досі не знають, в яку саме прогалину ми залізли, щоб вивезти Володимира Цемаха.

…Ділянку, якою рухалися хлопці з мого підрозділу, з тієї сторони контролювала так звана 100-а бригада "гвардії" "ДНР". Від початку війни ми працювали у багатьох місцях Донбасу, і тому я упевнено можу сказати: тільки вони, оця "сота бригада", виставили довкола себе настільки багато заборонених Женевською конвенцією протипіхотних мін (ПМН). Інші підрозділи бойовиків також використовують ПМН, але "сотка" – найбільше.

Щоб вивезти Цемаха, сержанту Олександру Колодяжному та ще одному нашому бійцю, фактично, довелося йти мінним полем. Хлопці спускалися через пагорб, Саша з’їжджав на стегні й "зірвав" ПМН. Другий боєць підбіг, щоб надати йому допомогу, й сам теж підірвався. Міна спрацювала одночасно біля Сашкової голови і ноги другого бійця. Врешті, Сашу вивозили непритомним, а другий боєць втратив ногу.

Деталі: Учасник операції розповів, що до смертельного Колодяжний мав ще три поранення. Свою першу контузію він отримав восени 2014 року під час оборони Донецького аеропорту.

Друге поранення було у 2015 році в районі Крутої Балки, коли група розвідників підірвалася на розтяжці. Двоє з них тоді загинули, ще троє, включаючи Олександра, отримали поранення.

Своє третє, найсерйозніше до смертельного, поранення Колодяжний отримав під час оборони Авдіївської промзони у 2016 році. Тоді він потрапив у засідку і був поранений з кулемета у стегно. Після цього майже рік провів у госпіталях, ходив із паличкою, але згодом відновився.

Знати більше: Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Передісторія: