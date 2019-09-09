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Вишинський каже, що заява про його обмін – підробка

Понеділок, 9 вересня 2019, 12:49
Вишинський каже, що заява про його обмін – підробка

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого звинувачували в держзраді і обміняли серед інших на українців, заявив, що не писав заяви на обмін, а документ опублікований прес-секретарем екс-генпрокурора Юрія Луценка – підробка.

Джерело: прес-конференція головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського в Росії

Пряма мова: "Що стосується обміну і цього папірця. Я регулярно відмовлявся від обміну. ​​Більше того, мені було сказано українськими політиками вже навесні цього року, що ми слово "обмін" щодо вас не вживаємо, мова йде про взаємне звільнення. "Добре, – сказав я, – на волю я готовий, але обмінюватися, як і тоді заявляв, відмовляюся, тому що не розумію юридичного статусу цієї історії".

"Папірець, який з'явився, він же не в ЗМІ з'явився. Він у соцмережах на сторінці прес-секретаря колишнього генпрокурора України Луценка з'явився. Ця людина (Луценко – ред.), з моєї точки зору, все що він продукував, абсолютно ненадійне в інформаційному плані. Все, що виходить від нього, не заслуговує жодної уваги".

"Ще одна деталь – скільки він там? Три години провисів у Сарган на сторінці і зник? Мутний скан, що провисів у Сарган, який потім хтось далі передруковував. Ну, вони так працюють".

Деталі: За словами Вишинського, заява, яку опублікувала прес-секретар Луценка Лариса Сарган,– підробка. І зробити її було не складно, оскільки в матеріалах його справи було багато експертиз, і одна з них графологічна, яка розібрала його "почерк ну просто до закарлючок".

Вишинський заявляє, що після вивчення результатів цієї експертизи будь-яка "більш менш грамотна людина" може написати будь-який папірець від його імені, а для комп'ютера і дві години не потрібно.

Главред "РИА Новости Украина" додав, що готовий обговорювати цю заяву, як тільки йому покажуть оригінал.

Що було раніше: 28 серпня у ГПУ заявили, що Вишинський написав заяву, в якому погодився взяти участь в обміні полоненими. Речниця генпрокурора виклала заяву Вишинського в Facebook, але згодом видалила свій пост.

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Обмін полоненими: Список українців

Обмін полоненими: Список росіян

Передісторія:

  • Суд заарештував Кирила Вишинського у травні 2018 року за підозрою у держзраді після обшуків СБУ в офісі "РІА Новости-Україна".
  • 22 серпня 2019 року росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців наприкінці серпня. За даними ЗМІ, серед цих осіб міг бути Вишинський.
  • Адвокат Вишинського це заперечував.
  • 28 серпня суд скасував рішення про арешт від 19 липня, коли Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці, і випустив його під особисте зобов'язання.
  • Вишинський провів за ґратами 1 рік і 3 місяці.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВишинськийРосіяУкраїна
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