Кличко звинувачує Богдана у маніпуляціях
Джерело: сторінка Віталія Кличка у Facebook
Мер Києва Віталій Кличко навів приклад того, як глава Офісу президента Андрій Богдан, порівнюючи бюджети Києва і Праги, маніпулює інформацією.
Пряма мова: "По-перше, навіть в озвучених цифрах ви трохи заблукали. Бюджет Праги ви занизили на півмільярда доларів. По-друге, змовчали про те, що населення Праги понад удвічі менше за населення Києва! І Прага майже вдвічі менша за площею, ніж Київ. І по-третє, Прага має чимало так званих коштів на розвиток міста, які витрачає окрім запланованого бюджету. А Київ - єдине місто в Україні, в якого в Держбюджет забирають 60 відсотків ПДФО (податок на доходи фізичних осіб - ред.)".
Деталі: Кличко наголосив, що оприлюднивши декілька цифр про бюджети Києва і Праги, Богдан не звернув уваги на інші показники, а відтак порівняння, зроблене його опонентом, мер вважає маніпулятивним.
Мер Києва нагадав: ще 5 років тому столиця була банкрутом - маючи бюджет 18 мільярдів гривень і 25 мільярдів боргів. За ці роки міській владі вдалося збільшити бюджет міста більше, ніж втричі, а борг зменшити до 4 мільярдів гривень.
Кличко також додав, що Прага має дохід на душу населення у майже 3 тисячі доларів, тоді як у Києві цей показник в 4 рази нижчий.
Пряма мова: "Скільки б ви не маніпулювали, годуючи громадян неправдою і порушуючи закони та Конституцію, невдовзі доведеться відповідати на питання "Де наша Чехія?" (якщо ви вибрали такий приклад для порівняння)".
Що відбулося раніше:
Глава Офісу президента Андрій Богдан в програмі Савіка Шустера "Свобода слова" пояснив меру Києва Віталію Кличку, як правильно розпоряджатися бюджетом столиці, навівши приклад успішного використання бюджету в столиці Чехії - Празі.
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Передісторія:
- Офіс президента домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
- Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
- 4 вересня Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка.
- Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.
- Голови депутатських фракцій Київської міської ради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням призначити Кличка на посаду голови КМДА.
- Указу про звільнення Кличка Зеленським досі немає.
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