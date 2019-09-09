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Парламент Британії в понеділок призупинить роботу

Понеділок, 9 вересня 2019, 16:01

Робота парламенту Великої Британії буде призупинена сьогодні ввечері після проведення пленарного засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

Робота парламенту буде призупинена до 14 жовтня за ініціативою уряду Бориса Джонсона. Це найдовше призупинення роботи депутатів у сучасній британській історії.

Призупинення означає, що протягом п’яти тижнів депутати не зможуть проводити засідання, та голосувати.

Сьогодні депутати вдруге голосуватимуть за пропозицію Джонсона провести дострокові вибори у жовтні, і, як очікується, не підтримають її. Призупинення роботи парламенту означає, що вибори будуть неможливі раніше кінця листопада.

Депутати звинувачували Джонсона в тому, що він навмисно ініціював таке тривале призупинення, щоб парламент не завадив йому вивести Британію з ЄС без угоди 31 жовтня.

Минулого тижня депутати встигли прийняли законопроєкт, що вимагає від глави уряду продовження терміну Brexit. 

Цей законопроєкт вже схвалений обома палатами парламенту і сьогодні повинен отримати королівське схвалення, щоб стати законом.

Законопроєкт передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.

Після закінчення цього терміну йому доведеться подати запит на відтермінування виходу Великої Британії до 31 січня 2020 року.

Європейська правда

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Теми: Велика БританіяПарубій
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